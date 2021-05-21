https://ria.ru/20210521/krym-1733315291.html

В Азовском море начали бурить скважины для поиска пресной воды для Крыма

В Азовском море начали бурить скважины для поиска пресной воды для Крыма - РИА Новости, 21.05.2021

В Азовском море начали бурить скважины для поиска пресной воды для Крыма

Научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовское море для поиска под его дном запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:23

2021-05-21T15:23

2021-05-21T15:23

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азовское море

марат хуснуллин

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовское море для поиска под его дном запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море ведутся работы по разведыванию дополнительных запасов для обеспечения Крыма, проектные работы уже проведены. Ученые высказывали версии, что под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды."Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин", - сказал Кабанов.При этом, по его словам, говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно. Ожидается, что ученые предоставят первые исследования на этот счет к 1 июля.

https://ria.ru/20210521/krym-1733313102.html

https://ria.ru/20210505/krym-1731203309.html

россия

азовское море

республика крым

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россия, азовское море, марат хуснуллин, республика крым, общество