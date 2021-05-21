https://ria.ru/20210521/krym-1733313102.html

В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ

В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ - РИА Новости, 21.05.2021

В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ

Местом для строительства первого нового водохранилища в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:15

2021-05-21T15:15

2021-05-21T15:15

алушта

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Местом для строительства первого нового водохранилища в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое в Симферопольском районе, второе – в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму для нужд Симферополя и Алушты, объемами соответственно 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. Проекты проходят технико-экономическое обоснование. При этом Аксенов не уточнил, где именно планируется построить эти водохранилища."Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование", - сказал РИА Новости Кабанов.Кроме того, по его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ.Вице-премьер также подчеркнул, что на данный момент также нет окончательного решения по строительству опреснителей, хотя проект находится в высокой степени проработки.

https://ria.ru/20210517/krym-1732717663.html

https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html

алушта

симферополь

республика крым

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алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество