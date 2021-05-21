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В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ
В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ - РИА Новости, 21.05.2021
В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ
Местом для строительства первого нового водохранилища в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое в... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:15
2021-05-21T15:15
алушта
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Местом для строительства первого нового водохранилища в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое в Симферопольском районе, второе – в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму для нужд Симферополя и Алушты, объемами соответственно 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. Проекты проходят технико-экономическое обоснование. При этом Аксенов не уточнил, где именно планируется построить эти водохранилища."Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование", - сказал РИА Новости Кабанов.Кроме того, по его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ.Вице-премьер также подчеркнул, что на данный момент также нет окончательного решения по строительству опреснителей, хотя проект находится в высокой степени проработки.
https://ria.ru/20210517/krym-1732717663.html
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алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество

В Крыму назвали места строительства двух новых водохранилищ

15:15 21.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Местом для строительства первого нового водохранилища в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое в Симферопольском районе, второе – в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму для нужд Симферополя и Алушты, объемами соответственно 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. Проекты проходят технико-экономическое обоснование. При этом Аксенов не уточнил, где именно планируется построить эти водохранилища.
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"Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование", - сказал РИА Новости Кабанов.
Кроме того, по его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ.
Вице-премьер также подчеркнул, что на данный момент также нет окончательного решения по строительству опреснителей, хотя проект находится в высокой степени проработки.
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