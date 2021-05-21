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Крым завершил присоединение к газотранспортной системе России
Крым завершил присоединение к газотранспортной системе России - РИА Новости, 21.05.2021
Крым завершил присоединение к газотранспортной системе России
Завершено присоединение Крыма к газотранспортной системе России, что значительно повысило надежность обеспечения полуострова голубым топливом, сообщил глава... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:16
2021-05-21T12:16
2021-05-21T12:16
россия
сергей аксенов (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Завершено присоединение Крыма к газотранспортной системе России, что значительно повысило надежность обеспечения полуострова голубым топливом, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В сфере нефтегазового комплекса завершено строительство последнего, девятого этапа магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Таким образом, завершено присоединение газотранспортной системы Крыма к материковой газотранспортной системе. Это значительно повысило надежность обеспечения Крыма газом", - сказал Аксенов, выступая с годовым отчетом о работе правительства на сессии государственного совета республики.По его словам, на сегодня уровень газификации республики составляет 77%, что выше среднероссийского показателя в 70%.Газопровод "Кубань - Крым" был запущен в конце декабря 2016 года.
https://ria.ru/20210521/krym-1733228162.html
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россия, сергей аксенов (политик), экономика