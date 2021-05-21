https://ria.ru/20210521/krym-1733228162.html
Крым завершает подготовку иска к Украине по водной блокаде
Крым завершает подготовку иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 21.05.2021
Крым завершает подготовку иска к Украине по водной блокаде
Крым завершает подготовку иска к Украине о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады, сообщил главы рабочей группы по оценке... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T06:53
2021-05-21T06:53
2021-05-21T06:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Крым завершает подготовку иска к Украине о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады, сообщил главы рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте в четверг обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах."Процесс идет. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понес Крым от водной блокады, устроенной Украиной", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, иск планируется обсудить на заседании рабочей группы, после чего передать в суд."Сумма ущерба на сегодня составляет 1,47 триллиона рублей", - подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210520/krym-1733063339.html
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россия, ефим фикс, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Крым
завершает подготовку иска к Украине
о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады, сообщил главы рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс
.
Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте в четверг обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах.
"Процесс идет. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понес Крым от водной блокады, устроенной Украиной", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, иск планируется обсудить на заседании рабочей группы, после чего передать в суд.
"Сумма ущерба на сегодня составляет 1,47 триллиона рублей", - подчеркнул вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя
в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.