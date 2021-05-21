В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской
06:22 21.05.2021 (обновлено: 10:19 21.05.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, с таким же успехом в республике в ответ могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, запрещающий властям США признавать суверенитет России над Крымом.
"Нам их (американцев - ред.) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру", - сказал РИА Новости Фикс.
В то же время он отметил, что делать этого никто не станет, так как Россия очень "ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств".
По его словам, Вашингтону стоит поучиться у Москвы политике невмешательства во внутренние дела других государств. "США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России", - заключил вице-спикер.
Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией, до 1867 года являлась владением России в Северной Америке, однако была продана США по итогам сделки между двумя странами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.