https://ria.ru/20210521/krasavets-1733226126.html

Познер назвал Ельцина "красавцем"

Познер назвал Ельцина "красавцем" - РИА Новости, 21.05.2021

Познер назвал Ельцина "красавцем"

Журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина и назвал его "русским красавцем". Воспоминания... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T05:01

2021-05-21T05:01

2021-05-21T05:01

россия

госстрой

владимир познер

борис ельцин

ссср

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у будущего первого президента России Бориса Ельцина и назвал его "русским красавцем". Воспоминания опубликованы на сайте "Познер Online".Встреча состоялась в конце 1980-х годов, когда будущий глава государства еще работал в Госстрое СССР. Журналиста, по его словам, восхитил внешний вид Бориса Ельцина.Как утверждает журналист, Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, а когда интервью "украли", предложил помощь.Ранее Познер заявил, что россияне плохо относятся последнему советскому лидеру, первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, поскольку винят его в развале СССР, хотя в реальности он пытался его сохранить.Владимир Познер – советский, российский и американский журналист, теле- и радиоведущий, писатель. Является гражданином трех стран – России, Франции и США.

https://ria.ru/20210419/pozner-1728948027.html

россия

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россия, госстрой, владимир познер, борис ельцин, ссср