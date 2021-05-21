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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733320275.html
Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова
Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 21.05.2021
Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова
Эффективность российских вакцин от COVID-19 проверена на всех вариантах вируса, они защищают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:49
2021-05-21T16:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эффективность российских вакцин от COVID-19 проверена на всех вариантах вируса, они защищают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."От всех вариантов вируса, сегодня российские вакцины защищают, мы проверяем это очень тщательно, это проверяет "Вектор". Сегодня все варианты проверены", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова

15:49 21.05.2021 (обновлено: 16:25 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эффективность российских вакцин от COVID-19 проверена на всех вариантах вируса, они защищают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"От всех вариантов вируса, сегодня российские вакцины защищают, мы проверяем это очень тщательно, это проверяет "Вектор". Сегодня все варианты проверены", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
 
 
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