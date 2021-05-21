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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733320157.html
Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова
Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова - РИА Новости, 21.05.2021
Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова
Сезонный коронавирус, который был известен и ранее, практически уходит из циркуляции, это хороший прогностический признак, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:49
2021-05-21T15:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сезонный коронавирус, который был известен и ранее, практически уходит из циркуляции, это хороший прогностический признак, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Ранее Попова заявляла, что COVID-19 также приобретает признаки сезонного заболевания.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова

15:49 21.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сезонный коронавирус, который был известен и ранее, практически уходит из циркуляции, это хороший прогностический признак, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Ранее Попова заявляла, что COVID-19 также приобретает признаки сезонного заболевания.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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