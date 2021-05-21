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Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова
Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова - РИА Новости, 21.05.2021
Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции, заявила Попова
Сезонный коронавирус, который был известен и ранее, практически уходит из циркуляции, это хороший прогностический признак, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:49
2021-05-21T15:49
2021-05-21T15:49
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сезонный коронавирус, который был известен и ранее, практически уходит из циркуляции, это хороший прогностический признак, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Ранее Попова заявляла, что COVID-19 также приобретает признаки сезонного заболевания.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество