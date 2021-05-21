https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733274007.html

В ВОЗ оценили реальное число смертей от COVID-19 в мире

В ВОЗ оценили реальное число смертей от COVID-19 в мире - РИА Новости, 21.05.2021

В ВОЗ оценили реальное число смертей от COVID-19 в мире

Количество смертей от COVID-19 в мире за время пандемии может составлять от 6 до 8 миллионов человек, заявила на брифинге в пятницу помощник генерального... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:29

2021-05-21T12:29

2021-05-21T12:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество смертей от COVID-19 в мире за время пандемии может составлять от 6 до 8 миллионов человек, заявила на брифинге в пятницу помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма.По данным ВОЗ с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 скончавшихся от вируса. Однако предварительные оценки общей смертность от COVID-19 за прошлый год составляют как минимум 3 миллиона человек, так как не все смерти были учтены, или напрямую явились следствием заболевания.Учитывая эту статистику, эксперты ВОЗ предполагают, что на данный момент общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально предоставляемые данные."Мы посмотрели на прошлые тренды 2020 года, на то, что цифры оказались в 2-3 раза выше. И как мы знаем, на данный момент сообщается о 3,4 миллиона смертей. Пандемия развивается, и наши оценки будут улучшаться. Но на данный момент мы предполагаем, что можно с уверенностью говорить о нижнем пороге количества смертей, исходя из того, что они в 2-3 раза могут превышать официальные данные о 3,4 миллиона скончавшихся. И это 6-8 миллионов человек", - добавила Асма.

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733162632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире