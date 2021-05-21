https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733267638.html
В Москве выявили 2954 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2954 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.05.2021
В Москве выявили 2954 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 954, Санкт-Петербурге - 815, Подмосковье - 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:54
2021-05-21T11:54
2021-05-21T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070227_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e8c58cb9dea4981a3ad37c0f3c0fda91.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 954, Санкт-Петербурге - 815, Подмосковье - 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 954, 2. Санкт-Петербург - 815, 3. Московская область - 753", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе - 2, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 1.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_667d9a333dc2423b39628a93a3e6245d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество