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В Москве выявили 2954 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2954 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.05.2021

В Москве выявили 2954 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 954, Санкт-Петербурге - 815, Подмосковье - 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:54

2021-05-21T11:54

2021-05-21T11:54

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московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 954, Санкт-Петербурге - 815, Подмосковье - 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 954, 2. Санкт-Петербург - 815, 3. Московская область - 753", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе - 2, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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