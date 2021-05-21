https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733266523.html

В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.05.2021

В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8937, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:52

2021-05-21T11:52

2021-05-21T12:46

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8937, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 9232 инфицированных. Темп прироста составил 0,18%, днем ранее — 0,19%. У 1457 (16,3%) нет симптомов. Умерли 389 человек, выписали после лечения — 9350.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (2954), Санкт-Петербурге (815) и Подмосковье (753). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (два), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по одному).С начала пандемии коронавируса в России выявили 4 983 845 инфицированных, из них не удалось спасти 117 739. Выздоровели более 4,6 миллиона человек.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 164,5 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 165,5 миллиона. Более 3,4 миллиона пациентов скончались.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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италия

россия

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