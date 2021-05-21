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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733266523.html
В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.05.2021
В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8937, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:52
2021-05-21T12:46
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8937, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 9232 инфицированных. Темп прироста составил 0,18%, днем ранее — 0,19%. У 1457 (16,3%) нет симптомов. Умерли 389 человек, выписали после лечения — 9350.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (2954), Санкт-Петербурге (815) и Подмосковье (753). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (два), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по одному).С начала пандемии коронавируса в России выявили 4 983 845 инфицированных, из них не удалось спасти 117 739. Выздоровели более 4,6 миллиона человек.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 164,5 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 165,5 миллиона. Более 3,4 миллиона пациентов скончались.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом

11:52 21.05.2021 (обновлено: 12:46 21.05.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8937, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 9232 инфицированных. Темп прироста составил 0,18%, днем ранее — 0,19%.
У 1457 (16,3%) нет симптомов. Умерли 389 человек, выписали после лечения — 9350.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (2954), Санкт-Петербурге (815) и Подмосковье (753). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (два), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по одному).
С начала пандемии коронавируса в России выявили 4 983 845 инфицированных, из них не удалось спасти 117 739. Выздоровели более 4,6 миллиона человек.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 164,5 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 165,5 миллиона. Более 3,4 миллиона пациентов скончались.
США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаФранцияИталияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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