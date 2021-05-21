https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733238282.html

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 21.05.2021

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:33

2021-05-21T09:33

2021-05-21T09:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям, сообщила пресс-служба Минздрава России."Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных – с обязательным обследованием всех, проживающих в очаге, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)