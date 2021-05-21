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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 21.05.2021
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:33
2021-05-21T09:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям, сообщила пресс-служба Минздрава России."Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных – с обязательным обследованием всех, проживающих в очаге, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

09:33 21.05.2021 (обновлено: 09:36 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры заходят в салон бесплатного автобуса КМ у станции метро "Беляево"
Пассажиры заходят в салон бесплатного автобуса КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, регионам рекомендовано проводить анализ эпидобстановки и исходя из этого принимать решения по ограничениям, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиям", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что необходимо продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных – с обязательным обследованием всех, проживающих в очаге, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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