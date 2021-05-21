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Наука
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733236833.html
Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки
Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки - РИА Новости, 21.05.2021
Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки
Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:21
2021-05-21T10:17
наука
малайзия
сша
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку.В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых - дети, был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.В опубликованном исследовании ученые сообщили, что коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться."Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо. Текст приводится на сайте университета.Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей этих симптомов не было, но отмечались симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней.Власова также отметила, что на данный момент неясно, насколько распространен этот вирус, однако ученые предполагают, что вирус мог распространиться не только среди собак и людей в Малайзии.Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей.
https://ria.ru/20210520/zarazhenie-1733145634.html
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малайзия, сша, общество

Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки

09:21 21.05.2021 (обновлено: 10:17 21.05.2021)
 
© Pixabay / Sabrinasfotos Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Pixabay / Sabrinasfotos
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку.
В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых - дети, был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.
В опубликованном исследовании ученые сообщили, что коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться.
"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо. Текст приводится на сайте университета.
Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей этих симптомов не было, но отмечались симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней.
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Власова также отметила, что на данный момент неясно, насколько распространен этот вирус, однако ученые предполагают, что вирус мог распространиться не только среди собак и людей в Малайзии.
Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей.
 
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