https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733236833.html

Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки

Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки - РИА Новости, 21.05.2021

Ученые нашли неизвестный коронавирус, который распространяют собаки

Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:21

2021-05-21T09:21

2021-05-21T10:17

наука

малайзия

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732640997_0:192:1920:1272_1920x0_80_0_0_e9cb3995f4dd860a9351dadaa6b70d50.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку.В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых - дети, был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.В опубликованном исследовании ученые сообщили, что коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться."Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо. Текст приводится на сайте университета.Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей этих симптомов не было, но отмечались симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней.Власова также отметила, что на данный момент неясно, насколько распространен этот вирус, однако ученые предполагают, что вирус мог распространиться не только среди собак и людей в Малайзии.Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей.

https://ria.ru/20210520/zarazhenie-1733145634.html

малайзия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малайзия, сша, общество