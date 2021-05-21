https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733220834.html
Попова назвала место с наибольшим риском заразиться коронавирусом
Попова назвала место с наибольшим риском заразиться коронавирусом - РИА Новости, 21.05.2021
Попова назвала место с наибольшим риском заразиться коронавирусом
Россияне часто заражаются коронавирусом в транспорте, однако максимально большое количество случаев инфицирования происходит дома. Об этом заявила глава... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T00:55
2021-05-21T00:55
2021-05-21T00:57
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне часто заражаются коронавирусом в транспорте, однако максимально большое количество случаев инфицирования происходит дома. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Попова также заверила, что Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса, пока значимых рисков не обнаружено.Главная задача в борьбе с коронавирусомКоронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила Попова.Она отметила, что на сегодняшний день понятно, что COVID-19 не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков, так как у него не самая высокая контагиозность, длительный инкубационный период - две недели, который дает время для реакции и противодействия.Попова также заверила, что российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса. Всего, по ее словам, в России выявили более 550 случаев британского варианта COVID-19, десятки - южноафриканского и больше 10 – индийского. При этом в самой Индии, по словам Поповой, преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет.Эффект от длинных выходныхСитуация с COVID-19 в России остается стабильной, решение об увеличении майских праздников позволило не допустить роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила Попова."Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации", - отметила она.Третья волнаРанее врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что в России началась третья волна эпидемии коронавируса. По его словам, это "было предсказуемо".Как уверен врач, третий виток пандемии "продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять". Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик.ВакцинацияВакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Кроме того, разработана вакцина "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210520/beremennye-1733189543.html
https://ria.ru/20210520/zachatie-1733159523.html
https://ria.ru/20210520/zarazhenie-1733145634.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Россияне часто заражаются коронавирусом в транспорте, однако максимально большое количество случаев инфицирования происходит дома. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1"
.
"Заражение в домашних очагах у нас – самое большое количество", - сказала чиновник.
Попова также заверила, что Роспотребнадзор занимается прогнозированием дальнейших возможных мутаций коронавируса, пока значимых рисков не обнаружено.
Главная задача в борьбе с коронавирусом
Коронавирус не самый страшный вариант из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть, сейчас основная задача - пандемия без локдауна, заявила Попова.
Она отметила, что на сегодняшний день понятно, что COVID-19 не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков, так как у него не самая высокая контагиозность, длительный инкубационный период - две недели, который дает время для реакции и противодействия.
Попова также заверила, что российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса. Всего, по ее словам, в России
выявили более 550 случаев британского варианта COVID-19, десятки - южноафриканского и больше 10 – индийского. При этом в самой Индии, по словам Поповой, преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет.
Эффект от длинных выходных
Ситуация с COVID-19 в России остается стабильной, решение об увеличении майских праздников позволило не допустить роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила Попова.
"Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации", - отметила она.
Третья волна
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников
выразил мнение, что в России началась третья волна эпидемии коронавируса.
По его словам, это "было предсказуемо".
Как уверен врач, третий виток пандемии "продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять". Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик.
Вакцинация
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.
В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Кроме того, разработана вакцина "Спутник Лайт".