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Новое оружие России
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Тихоокеанский флот получит корабль с расширенными возможностями ПВО
Тихоокеанский флот получит корабль с расширенными возможностями ПВО - РИА Новости, 21.05.2021
Тихоокеанский флот получит корабль с расширенными возможностями ПВО
Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет "Адмирал Виноградов", сообщил командующий ТОФ... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:25
2021-05-21T08:53
новое оружие россии
россия
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет "Адмирал Виноградов", сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.Сейчас завершаются работы над перспективным обликом проекта."Адмирал Виноградов" вооружен ракетными комплексами "Кинжал" и "Раструб", артиллерийскими установками АК-100 и АК-630, пушками 21-КМ. В составе флота он находится с 1989 года.Ранее для Тихоокеанского флота модернизировали аналогичный корабль "Маршал Шапошников", который переклассифицировали во фрегат. Он получил современные комплексы ударных ракет и новейшие артиллерийские установки. В будущем на него могут установить гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

Тихоокеанский флот получит корабль с расширенными возможностями ПВО

05:25 21.05.2021 (обновлено: 08:53 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следующим большим противолодочным кораблем проекта 1155, который модернизируют для Тихоокеанского флота, станет "Адмирал Виноградов", сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

"Предлагается серьезно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне", — сказал Авакянц в интервью газете "Красная звезда".

Сейчас завершаются работы над перспективным обликом проекта.
"Адмирал Виноградов" вооружен ракетными комплексами "Кинжал" и "Раструб", артиллерийскими установками АК-100 и АК-630, пушками 21-КМ. В составе флота он находится с 1989 года.
Ранее для Тихоокеанского флота модернизировали аналогичный корабль "Маршал Шапошников", который переклассифицировали во фрегат. Он получил современные комплексы ударных ракет и новейшие артиллерийские установки. В будущем на него могут установить гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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