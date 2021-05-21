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"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета
"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета - РИА Новости, 21.05.2021
"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета
Читатели британского издания Daily Mail оценили гиперзвуковую ракету "Острота". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:59
2021-05-21T18:08
россия
нато
великобритания
оружие
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили гиперзвуковую ракету "Острота".В статье отмечается, что Россия разрабатывает "сверхсекретную" ракету для прорыва любой современной системы противоракетной обороны. "Острота" станет частью программы модернизации неядерных сил страны. Это вооружение укрепит позиции Москвы в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Кроме того, ракета позволит российской армии наносить удары по защищенным целям противника, которые невозможно отразить никакими средствами, говорится в статье.Комментаторы разделились во мнениях по поводу новой разработки российских оружейников."Но… Но у нас же есть суперпупердуперракеты", — сыронизировал Billhillllll."А что им еще делать, когда НАТО буквально окружила Россию со всех сторон и расположила войска прямо у ее границ", — заметил SmartyS."У Москвы есть право защищаться", — написал пользователь Skollx."Бьюсь об заклад, ее можно остановить с помощью лазерных технологий", — предположил Glunx."Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией", — уверен AddictedToKylie."Теперь я понимаю, почему Трамп так завидовал России", — пошутил Chadbad."Когда-нибудь большой медведь с севера придет, чтобы спасти нас", — считает Darkwulfe.
https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html
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россия, нато, великобритания, оружие, в мире

"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета

16:59 21.05.2021 (обновлено: 18:08 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили гиперзвуковую ракету "Острота".
В статье отмечается, что Россия разрабатывает "сверхсекретную" ракету для прорыва любой современной системы противоракетной обороны. "Острота" станет частью программы модернизации неядерных сил страны. Это вооружение укрепит позиции Москвы в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Кроме того, ракета позволит российской армии наносить удары по защищенным целям противника, которые невозможно отразить никакими средствами, говорится в статье.
Комментаторы разделились во мнениях по поводу новой разработки российских оружейников.
"Россия видит здесь свой шанс. Если Москва и Пекин объединят усилия — нам конец!" — считает Truthsleuth.
"Но… Но у нас же есть суперпупердуперракеты", — сыронизировал Billhillllll.
"А что им еще делать, когда НАТО буквально окружила Россию со всех сторон и расположила войска прямо у ее границ", — заметил SmartyS.
"У Москвы есть право защищаться", — написал пользователь Skollx.
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"Бьюсь об заклад, ее можно остановить с помощью лазерных технологий", — предположил Glunx.

"Знаете что, враги России пытаются делать ровно то же самое", — отметил wotchamacawlit.

"Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией", — уверен AddictedToKylie.
"Теперь я понимаю, почему Трамп так завидовал России", — пошутил Chadbad.
"Когда-нибудь большой медведь с севера придет, чтобы спасти нас", — считает Darkwulfe.
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