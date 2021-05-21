https://ria.ru/20210521/konets-1733338910.html

"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета

"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета - РИА Новости, 21.05.2021

"Нам конец". Британцев напугала сверхсекретная российская ракета

Читатели британского издания Daily Mail оценили гиперзвуковую ракету "Острота". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:59

2021-05-21T16:59

2021-05-21T18:08

россия

нато

великобритания

оружие

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590191407_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_ba8cded545a6a18055ea6bc7d8777692.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили гиперзвуковую ракету "Острота".В статье отмечается, что Россия разрабатывает "сверхсекретную" ракету для прорыва любой современной системы противоракетной обороны. "Острота" станет частью программы модернизации неядерных сил страны. Это вооружение укрепит позиции Москвы в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Кроме того, ракета позволит российской армии наносить удары по защищенным целям противника, которые невозможно отразить никакими средствами, говорится в статье.Комментаторы разделились во мнениях по поводу новой разработки российских оружейников."Но… Но у нас же есть суперпупердуперракеты", — сыронизировал Billhillllll."А что им еще делать, когда НАТО буквально окружила Россию со всех сторон и расположила войска прямо у ее границ", — заметил SmartyS."У Москвы есть право защищаться", — написал пользователь Skollx."Бьюсь об заклад, ее можно остановить с помощью лазерных технологий", — предположил Glunx."Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией", — уверен AddictedToKylie."Теперь я понимаю, почему Трамп так завидовал России", — пошутил Chadbad."Когда-нибудь большой медведь с севера придет, чтобы спасти нас", — считает Darkwulfe.

https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html

https://ria.ru/20210514/armiya-1732388533.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, великобритания, оружие, в мире