https://ria.ru/20210521/komary-1733224880.html

Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву

Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву - РИА Новости, 21.05.2021

Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву

От чего зависит привлекательность людей для комаров, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:13

2021-05-21T04:13

2021-05-21T10:33

комар

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. От чего зависит привлекательность людей для комаров, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.Вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны совсем другие параметры, отметил биолог. По его словам, комары "липнут" к тем, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием всех остальных."Когда люди идут в группе, например по лесу, или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены", — рассказал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030120.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комар, мгу имени м. в. ломоносова, общество