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Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву
Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву - РИА Новости, 21.05.2021
Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву
От чего зависит привлекательность людей для комаров, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического... РИА Новости, 21.05.2021
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. От чего зависит привлекательность людей для комаров, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.Вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны совсем другие параметры, отметил биолог. По его словам, комары "липнут" к тем, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием всех остальных."Когда люди идут в группе, например по лесу, или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены", — рассказал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.
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комар, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Россиянам рассказали, как комары выбирают свою жертву

04:13 21.05.2021 (обновлено: 10:33 21.05.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / BARILLET-PORTAL David , Bordeaux, FRANCE / Комар-пискун
Комар-пискун - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
CC BY-SA 3.0 / BARILLET-PORTAL David , Bordeaux, FRANCE /
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. От чего зависит привлекательность людей для комаров, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны совсем другие параметры, отметил биолог.

"Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров, но на самом деле все несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти", — объяснил Вадим Марьинский.

По его словам, комары "липнут" к тем, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием всех остальных.
"Когда люди идут в группе, например по лесу, или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены", — рассказал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.
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комарМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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