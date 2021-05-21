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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем - РИА Новости, 21.05.2021

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем

За счет совершенствования лабораторной диагностики в последние годы в России отмечается рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах, в настоящее... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:06

2021-05-21T17:06

2021-05-21T17:21

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За счет совершенствования лабораторной диагностики в последние годы в России отмечается рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах, в настоящее время прорабатывается вопрос о разработке вакцины против этой болезни для взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."По данным сотрудников лаборатории эпиднадзора за дифтерией и коклюшем Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, в последние годы за счет совершенствования лабораторной диагностики отмечается рост заболеваемости коклюша во всех возрастных группах, как среди взрослых, так и среди детей", - говорится в сообщении.В Москве за 2019 год было зарегистрировано 346 случаев заболевания коклюшем среди взрослых, в основном болеют люди 30-39 лет. В целом среди всех случаев заболевания коклюшем за 2020 год чаще всего болели дети до 14 лет, уточнили в пресс-службе.Взрослые заражались коклюшем и раньше, но из-за гораздо более тяжелого течения у детей и формирования иммунитета после перенесенного заболевания в детстве, коклюш традиционно относили к детским инфекциям, пояснили в ведомстве."Количество случаев коклюша среди взрослых растет, как за счет повышения качества и доступности методов лабораторной диагностики, так и за счет снижения числа вакцинированных детей. Анализ заболеваемости показал, что заболевшие взрослые, в основном, заражались от своих детей, посещающих детские образовательные учреждения. При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Основная мера профилактики коклюша – вакцинация, пока она предусмотрена только для детей, но в настоящее время проводится оценка необходимости дополнительной вакцинации и возможностей разработки безопасных вакцин для взрослых, отметили в пресс-службе.При этом, как и против всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, для профилактики коклюша нужно использовать маски, особенно при контактах с больными, имеющими признаки респираторной инфекции, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210420/kor-1729038928.html

https://ria.ru/20200608/1572615516.html

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество