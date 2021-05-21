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Кличко рассказал об отношениях с Зеленским
Кличко рассказал об отношениях с Зеленским - РИА Новости, 21.05.2021
Кличко рассказал об отношениях с Зеленским
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:18
2021-05-21T20:18
киевский городской совет
виталий кличко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях.В четверг Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет на должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам Зеленского, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться"."У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое, меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента (Андрею Богдану - ред.) за то, чтобы меня не уволили. Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации - ноль. Второе обострение касалось флага. Перед (торжественным мероприятием - ред.) у меня был (советник главы офиса президента Михаил - ред.) Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришел. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило, - заявил Кличко в интервью изданию "Бабель", которое опубликовано в пятницу.По его словам, "политическую ревность" также вызвало заявление о закупке мэром вакцин от коронавируса для Киева.Ранее у окружения Кличко прошли ряд обысков. Кличко назвал такие действия силовиков давлением со стороны офиса президента. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещаем с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители провели обыск в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов.Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Служба безопасности Украины заявила, что проводила обыски в доме, где живет Кличко, по делу о контрабанде топлива из Белоруссии и РФ. Мэр Киева считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он также считает, что давление исходит от офиса президента и связано с его активной работой на посту мэра.
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киевский городской совет, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Кличко рассказал об отношениях с Зеленским

20:18 21.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях.
В четверг Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет на должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам Зеленского, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться".
"У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое, меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента (Андрею Богдану - ред.) за то, чтобы меня не уволили. Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации - ноль. Второе обострение касалось флага. Перед (торжественным мероприятием - ред.) у меня был (советник главы офиса президента Михаил - ред.) Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришел. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило, - заявил Кличко в интервью изданию "Бабель", которое опубликовано в пятницу.
По его словам, "политическую ревность" также вызвало заявление о закупке мэром вакцин от коронавируса для Киева.
Ранее у окружения Кличко прошли ряд обысков. Кличко назвал такие действия силовиков давлением со стороны офиса президента. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещаем с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.
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Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители провели обыск в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов.
Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Служба безопасности Украины заявила, что проводила обыски в доме, где живет Кличко, по делу о контрабанде топлива из Белоруссии и РФ. Мэр Киева считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он также считает, что давление исходит от офиса президента и связано с его активной работой на посту мэра.
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Киевский городской советВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
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