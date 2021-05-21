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Путин поручил определить подход к числу иностранных обучающихся в классах
Путин поручил определить подход к числу иностранных обучающихся в классах - РИА Новости, 21.05.2021
Путин поручил определить подход к числу иностранных обучающихся в классах
Путин поручил до марта следующего года определить подход к соотношению численности обучающихся вместе иностранцев и россиян и к учету этого при комплектовании... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:55
2021-05-21T09:55
2021-05-21T10:09
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Путин поручил до марта следующего года определить подход к соотношению численности обучающихся вместе иностранцев и россиян и к учету этого при комплектовании классов.Соответствующий перечень поручений президента опубликован в пятницу на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях", - говорится в перечне.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта 2022 года.
https://ria.ru/20210520/shkola-1733101604.html
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россия, владимир путин, образование - общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Путин поручил до марта следующего года определить подход к соотношению численности обучающихся вместе иностранцев и россиян и к учету этого при комплектовании классов.
Соответствующий перечень поручений президента опубликован в пятницу на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях", - говорится в перечне.
Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 марта 2022 года.