https://ria.ru/20210521/kitay-1733232090.html

Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь

Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь - РИА Новости, 21.05.2021

Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь

Правительство Китая в кратчайшие сроки предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь, заявил в пятницу официальный представитель агентства по... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:28

2021-05-21T08:28

2021-05-21T08:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

китай

хамас

палестина

египет

израиль

в мире

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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Правительство Китая в кратчайшие сроки предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь, заявил в пятницу официальный представитель агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Тянь Линь."Правительство Китая 20 мая запустило механизм экстренного реагирования по оказанию гуманитарной помощи, чтобы помочь палестинскому правительству и народу справиться с чрезвычайным гуманитарным кризисом и проявить дух международного гуманизма", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети WeChat.Подчеркивается, что китайская сторона в кратчайшие сроки предоставит экстренную гуманитарную помощь в соответствии с потребностями палестинской стороны, чтобы помочь Палестине в оказании медицинской помощи пострадавшим и в работе по расселению лишившихся крова беженцев.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.

https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html

https://ria.ru/20210521/palestina-1733221614.html

китай

палестина

египет

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, китай, хамас, палестина, египет, израиль, в мире