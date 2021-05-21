Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/kitay-1733232090.html
Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь
Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь - РИА Новости, 21.05.2021
Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь
Правительство Китая в кратчайшие сроки предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь, заявил в пятницу официальный представитель агентства по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:28
2021-05-21T08:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
китай
хамас
палестина
египет
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733185956_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_3b244aef0f9f4597bdeb194dc2d6146e.jpg
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Правительство Китая в кратчайшие сроки предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь, заявил в пятницу официальный представитель агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Тянь Линь."Правительство Китая 20 мая запустило механизм экстренного реагирования по оказанию гуманитарной помощи, чтобы помочь палестинскому правительству и народу справиться с чрезвычайным гуманитарным кризисом и проявить дух международного гуманизма", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети WeChat.Подчеркивается, что китайская сторона в кратчайшие сроки предоставит экстренную гуманитарную помощь в соответствии с потребностями палестинской стороны, чтобы помочь Палестине в оказании медицинской помощи пострадавшим и в работе по расселению лишившихся крова беженцев.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html
https://ria.ru/20210521/palestina-1733221614.html
китай
палестина
египет
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733185956_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a9018a5385bc5385c429856dc9decbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, китай, хамас, палестина, египет, израиль, в мире

Китай предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь

08:28 21.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкЖители Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа
Жители Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Правительство Китая в кратчайшие сроки предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь, заявил в пятницу официальный представитель агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Тянь Линь.
"Правительство Китая 20 мая запустило механизм экстренного реагирования по оказанию гуманитарной помощи, чтобы помочь палестинскому правительству и народу справиться с чрезвычайным гуманитарным кризисом и проявить дух международного гуманизма", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети WeChat.
Молодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
08:00
Палестино-израильский конфликт пришел на Запад
Подчеркивается, что китайская сторона в кратчайшие сроки предоставит экстренную гуманитарную помощь в соответствии с потребностями палестинской стороны, чтобы помочь Палестине в оказании медицинской помощи пострадавшим и в работе по расселению лишившихся крова беженцев.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
01:19
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуКитайХамасПалестинаЕгипетИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Песков рассказал о пользе от фейковых новостей
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
10:21Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
10:18Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков
Лента новостейМолния