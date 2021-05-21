Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/khuligany-1733301073.html
Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов
Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:28
2021-05-21T15:29
россия
прибалтика
сергей лавров
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284775_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_075782188badd25975c1bdc1ad5a5662.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов.Выступая на марафоне "Новое знание", он напомнил: когда НАТО расширялось за счет включения в альянс новых членов из балтийских государств, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается."Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей, и вообще их угнетали — кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно, в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали — вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно", — рассказал министр.Лавров добавил, что сейчас балтийские страны — лидеры русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении России, надеясь на защиту США.При этом министр выразил несогласие с утверждением, что Россия все спускает с рук, поскольку этот период остался далеко позади."А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным", — заявил Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия всегда выступает за мир, но никому не обещала "подставлять вторую щеку".Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимными высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210521/diplomat-1733280416.html
https://ria.ru/20210521/lavrov-1733269214.html
https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html
россия
прибалтика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284775_0:0:2353:1764_1920x0_80_0_0_b32e2b495ca86a42746f574cd8044ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, прибалтика, сергей лавров, сша, политика

Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов

14:28 21.05.2021 (обновлено: 15:29 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне "Новое знание"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов.
Выступая на марафоне "Новое знание", он напомнил: когда НАТО расширялось за счет включения в альянс новых членов из балтийских государств, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
13:04
Лавров пошутил про древнейшую профессию
"Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей, и вообще их угнетали — кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно, в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали — вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно", — рассказал министр.
Лавров добавил, что сейчас балтийские страны — лидеры русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении России, надеясь на защиту США.

"У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории", — отметил глава МИД.

При этом министр выразил несогласие с утверждением, что Россия все спускает с рук, поскольку этот период остался далеко позади.
"А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным", — заявил Лавров.
При этом он подчеркнул, что Россия всегда выступает за мир, но никому не обещала "подставлять вторую щеку".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
12:03
Лавров назвал условие дружбы с Западом
Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимными высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.
На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.
Международная олимпиада по русскому языку школьников из стран СНГ и Балтии. - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
14:20
В Латвии отказались премировать призеров олимпиады по русскому языку
 
РоссияПрибалтикаСергей ЛавровСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния