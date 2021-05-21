https://ria.ru/20210521/khuligany-1733301073.html

Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов

Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов - РИА Новости, 21.05.2021

Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:28

2021-05-21T14:28

2021-05-21T15:29

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов.Выступая на марафоне "Новое знание", он напомнил: когда НАТО расширялось за счет включения в альянс новых членов из балтийских государств, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается."Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей, и вообще их угнетали — кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно, в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали — вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно", — рассказал министр.Лавров добавил, что сейчас балтийские страны — лидеры русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении России, надеясь на защиту США.При этом министр выразил несогласие с утверждением, что Россия все спускает с рук, поскольку этот период остался далеко позади."А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным", — заявил Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия всегда выступает за мир, но никому не обещала "подставлять вторую щеку".Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимными высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210521/diplomat-1733280416.html

https://ria.ru/20210521/lavrov-1733269214.html

https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html

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россия, прибалтика, сергей лавров, сша, политика