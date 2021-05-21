https://ria.ru/20210521/khleb-1733343089.html

Русский хлеб на китайский вкус. Почему Поднебесная любит российскую еду

Русский хлеб на китайский вкус. Почему Поднебесная любит российскую еду - РИА Новости, 21.05.2021

Русский хлеб на китайский вкус. Почему Поднебесная любит российскую еду

Еда — одно из главных национальных увлечений китайцев. При этом богатейшая китайская кухня — понятие весьма абстрактное, ведь в Поднебесной сотни региональных... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:18

2021-05-21T17:18

2021-05-21T17:18

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МОСКВА, 21 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Еда — одно из главных национальных увлечений китайцев. При этом богатейшая китайская кухня — понятие весьма абстрактное, ведь в Поднебесной сотни региональных рецептов, а в каждой деревеньке — собственный деликатес. Недаром, даже вопрос "Как дела?" дословно с китайского переводится "Ты поел?". У приезжих тоже обязательно поинтересуются, что особенного готовят в их родных краях. И если еще несколько лет назад россиянам пришлось бы долго объяснять, почему наш шоколад — не то же самое, что китайский, и описывать вкус настоящего молока, то теперь китайцы сами знают, какие они — российские лакомства. Экологично из РоссииВ 2020 году российский несырьевой экспорт в Китай побил рекорд и достиг 16,3 миллиарда долларов — на 13% больше, чем в 2019-м. И это вопреки перебоям с поставками из-за коронавирусной пандемии. Немалую долю заняли продукты питания, ведь современных китайцев волнует качество, а еда из России считается экологичной.В 2020 году Китай получил 80 тысяч тонн российских сладостей — на 21% больше, чем годом ранее. И это неслучайно. Как объяснили в нашем посольстве в КНР, шоколад, молоко и мед из России очень популярны у китайцев. В Поднебесной также любят российские йогурты, соки, колбасу. На хорошем счету и наша косметика, бытовая химия. Большим спросом пользуется янтарь: по китайским поверьям он приносит удачу и защищает от недугов. Согласно исследованиям, 30% всех транзакций через платежные системы КНР пришлись на янтарь, косметику и бытовую химию. Помимо янтаря, среди фаворитов — маски для лица и гиалуроновая кислота. Не отстают и ювелирные украшения. Особенно китайцы ценят изделия из червонного золота: в 2019 году гости из КНР потратили на них 12% всех оставленных в России денег. На алкоголь — шесть процентов. Наше спиртное активно закупают под Новый год, точнее, Праздник весны, который китайцы отмечают по лунному календарю. Традиционный напиток на новогоднем столе в Китае — байцзю, местная водка. И хотя российская от нее отличается, она тоже пришлась по вкусу. Оценили в Поднебесной и наше вино: в этом году поставки выросли почти на треть.Один из секретов успеха российских товаров — сравнимое с японским, американским и европейским качество и низкая цена, пояснил главный операционный директор компании "Открытая матрешка" Чжао Канцзя. Иногда, по мере привыкания, спрос падает. Так вышло с одним из видов конфет. Было время, когда их раскупали по десять тысяч коробок в месяц. Однако они оказались слишком сладкими на китайский вкус, и продажи упали, отметил глава торговой компании "Никола" Дун Хунвэй.Китайские компании с российской историейИ все же для КНР "русский вкус" — не новинка. Уже тридцать лет в Пекин завозят настоящие российские маринованные огурцы, черный хлеб, который в Китае считают средством для избавления от лишнего веса, вафли и молоко. Русский магазин-ветеран "Братья" находится в двух шагах от нашего посольства.Идея открыть такой бизнес возникла у супругов Юй Сянчэн и Ван Синмэй, когда к ним в лавку стали все чаще заглядывать россияне. С годами ассортимент расширялся, и теперь магазин "Братья" по праву считается самым аутентичным в китайской столице. "Российские продукты известны в Китае своим высоким качеством и натуральным вкусом, поэтому все больше китайских покупателей делают выбор в их пользу", — рассказывала Ван Синмэй, выучившая за эти годы русский язык.Между тем, название магазина "Братья" — вовсе не о межнациональной дружбе, хотя его когда-то придумал именно российский покупатель. Дело в том, что лавкой раньше управляли Юй Сянчэн и двое его братьев.А вот другое китайское предприятие, харбинская компания "Цюлинь" ("Чурин") названа в честь основателя — подданного Российской империи, иркутского купца и мецената Ивана Яковлевича Чурина. В 1880 году он учредил торговый дом "Чурин и Ко", и вскоре торговая марка приобрела известность не только в России, но и за рубежом, в том числе, в Китае.В фирменных магазинах "Чурин и Ко" было все: гастрономия, парфюмерия, украшения, канцтовары, книги, домашняя утварь, даже свадебные наряды.Одним из коронных продуктов "Чурина" до сих пор остается колбаса. Ее изготавливали на германском оборудовании, а спрос был настолько велик, что в 1920-е годы в день выпускали по 50 пудов (около 800 килограммов) различных колбасных изделий.Более того, российское продуктовое прошлое глубоко засело в культуре Северо-Восточного Китая. Так, в китайском языке прижились названия русского борща, красного супа — супотан (тан — суп, но уже по-китайски). Квас так и называют — гэвасы, а хлеб — леба или далеба (большой хлеб).

https://ria.ru/20210208/tovary-1596500801.html

https://ria.ru/20210520/kontrakt-1733122098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, экономика