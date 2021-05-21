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На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение
На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение - РИА Новости, 21.05.2021
На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение
Уголовное дело в отношении экс-директора частного детсада, которая обвиняется в хищении государственных денег, вступив в сговор с представителем губернатора... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:30
2021-05-21T15:30
россия
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-директора частного детсада, которая обвиняется в хищении государственных денег, вступив в сговор с представителем губернатора Алтайского края в заксобрании Стеллой Штань, передали в суд, сообщают в СУСК по региону."Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частного детского сада города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в декабре 2015 года женщина изготовила и подала в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края не соответствующие действительности сведения о понесенных затратах на приобретение помещения для детского сада в сумме 14 миллионов рублей.Как ранее сообщало РИА Новости, речь идёт о Стелле Штань, в отношении которой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В результате указанных действий на счет обвиняемой неправомерно были перечислены бюджетные средства в размере 14 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Следствием собраны достаточные доказательства ее причастности к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в ведомстве.
https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732820006.html
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россия, алтайский край, происшествия

На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение

15:30 21.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-директора частного детсада, которая обвиняется в хищении государственных денег, вступив в сговор с представителем губернатора Алтайского края в заксобрании Стеллой Штань, передали в суд, сообщают в СУСК по региону.
"Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частного детского сада города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в декабре 2015 года женщина изготовила и подала в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края не соответствующие действительности сведения о понесенных затратах на приобретение помещения для детского сада в сумме 14 миллионов рублей.
"Денежные средства подлежали возмещению за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае". При этом женщина действовала по предварительному сговору с бывшим представителем губернатора Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство", - уточняют в СУСК.
Как ранее сообщало РИА Новости, речь идёт о Стелле Штань, в отношении которой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В результате указанных действий на счет обвиняемой неправомерно были перечислены бюджетные средства в размере 14 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Следствием собраны достаточные доказательства ее причастности к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в ведомстве.
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