https://ria.ru/20210521/khischenie-1733316753.html

На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение

На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение - РИА Новости, 21.05.2021

На Алтае экс-директора детсада будут судить за хищение

Уголовное дело в отношении экс-директора частного детсада, которая обвиняется в хищении государственных денег, вступив в сговор с представителем губернатора... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:30

2021-05-21T15:30

2021-05-21T15:30

россия

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-директора частного детсада, которая обвиняется в хищении государственных денег, вступив в сговор с представителем губернатора Алтайского края в заксобрании Стеллой Штань, передали в суд, сообщают в СУСК по региону."Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частного детского сада города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в декабре 2015 года женщина изготовила и подала в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края не соответствующие действительности сведения о понесенных затратах на приобретение помещения для детского сада в сумме 14 миллионов рублей.Как ранее сообщало РИА Новости, речь идёт о Стелле Штань, в отношении которой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В результате указанных действий на счет обвиняемой неправомерно были перечислены бюджетные средства в размере 14 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Следствием собраны достаточные доказательства ее причастности к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в ведомстве.

https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732820006.html

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россия

алтайский край

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россия, алтайский край, происшествия