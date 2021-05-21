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Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю - РИА Новости, 21.05.2021
Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T00:08
2021-05-21T10:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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КАИР, 21 мая – РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием."Говорим четко: мы подготовились к удару, который затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона, но мы приостановили этот масштабный ракетный удар по врагу в связи с тем, что согласились на прекращение огня для того, чтобы последить за поведением врага", - заявил спикер "Бригад" Абу Убейда в заявлении на сайте группировки.При этом он отметил, что вариант нанесения такого удара все еще может быть рассмотрен до вступления перемирия в силу: "Этот вариант еще на столе".По его словам, палестинцам "удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома". Абу Убейда заявил, что группировка "защищала Иерусалим от лица всей арабской нации".Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
https://ria.ru/20210520/peremirie-1733217217.html
сектор газа
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю

00:08 21.05.2021 (обновлено: 10:13 21.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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КАИР, 21 мая – РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием.
"Говорим четко: мы подготовились к удару, который затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона, но мы приостановили этот масштабный ракетный удар по врагу в связи с тем, что согласились на прекращение огня для того, чтобы последить за поведением врага", - заявил спикер "Бригад" Абу Убейда в заявлении на сайте группировки.
При этом он отметил, что вариант нанесения такого удара все еще может быть рассмотрен до вступления перемирия в силу: "Этот вариант еще на столе".
По его словам, палестинцам "удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома". Абу Убейда заявил, что группировка "защищала Иерусалим от лица всей арабской нации".
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
Наблюдательная вышка движения ХАМАС в районе города Рафах, подвергшаяся обстрелу израильской артиллерией. 27 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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