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В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка
В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 21.05.2021
В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка
В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:40
2021-05-21T08:40
2021-05-21T10:30
валентин коновалов
абакан
республика хакасия
абаза
таштыпский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Он начал действовать с 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики."Соответствующее постановление подписал в четверг (глава Хакасии. — Прим. ред.) Валентин Коновалов", — говорится в релизе.Причиной паводков стали обильные осадки и таяние снега в горах. Это привело к повышению уровней в реке Абакан и других.Подтоплены Абаз, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы, в соседних тоже есть угроза ухудшения ситуации.В республике развернуты пункты временного размещения.
абакан
республика хакасия
абаза
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РИА Новости
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Несколько районов Хакасии затоплены из-за паводков. Кадры МЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в Хакасии вследствие подъёма воды, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Такое решение принято властями Хакасии в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах", — сообщается на официальном сайте правительства республики
2021-05-21T08:40
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РИА Новости
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РИА Новости
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валентин коновалов, абакан, республика хакасия, абаза, таштыпский район, происшествия