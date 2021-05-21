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В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка

В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 21.05.2021

В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка

В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:40

2021-05-21T08:40

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валентин коновалов

абакан

республика хакасия

абаза

таштыпский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Он начал действовать с 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики."Соответствующее постановление подписал в четверг (глава Хакасии. — Прим. ред.) Валентин Коновалов", — говорится в релизе.Причиной паводков стали обильные осадки и таяние снега в горах. Это привело к повышению уровней в реке Абакан и других.Подтоплены Абаз, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы, в соседних тоже есть угроза ухудшения ситуации.В республике развернуты пункты временного размещения.

абакан

республика хакасия

абаза

таштыпский район

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2021

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Несколько районов Хакасии затоплены из-за паводков. Кадры МЧС Режим чрезвычайной ситуации введён в Хакасии вследствие подъёма воды, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Такое решение принято властями Хакасии в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах", — сообщается на официальном сайте правительства республики 2021-05-21T08:40 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин коновалов, абакан, республика хакасия, абаза, таштыпский район, происшествия