Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/khakasiya-1733232844.html
В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка
В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 21.05.2021
В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка
В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:40
2021-05-21T10:30
валентин коновалов
абакан
республика хакасия
абаза
таштыпский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733243187_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_e1a882717dbfcfc80fa6725bfad1ede5.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Он начал действовать с 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики."Соответствующее постановление подписал в четверг (глава Хакасии. — Прим. ред.) Валентин Коновалов", — говорится в релизе.Причиной паводков стали обильные осадки и таяние снега в горах. Это привело к повышению уровней в реке Абакан и других.Подтоплены Абаз, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы, в соседних тоже есть угроза ухудшения ситуации.В республике развернуты пункты временного размещения.
абакан
республика хакасия
абаза
таштыпский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Несколько районов Хакасии затоплены из-за паводков. Кадры МЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в Хакасии вследствие подъёма воды, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Такое решение принято властями Хакасии в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах", — сообщается на официальном сайте правительства республики
2021-05-21T08:40
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733243187_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_8296641c189c55d2022cfce27a3b4b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентин коновалов, абакан, республика хакасия, абаза, таштыпский район, происшествия

В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка

08:40 21.05.2021 (обновлено: 10:30 21.05.2021)
 
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Он начал действовать с 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики.
"Соответствующее постановление подписал в четверг (глава Хакасии. — Прим. ред.) Валентин Коновалов", — говорится в релизе.
Причиной паводков стали обильные осадки и таяние снега в горах. Это привело к повышению уровней в реке Абакан и других.
Подтоплены Абаз, Аскизский, Бейский и Таштыпский районы, в соседних тоже есть угроза ухудшения ситуации.
В республике развернуты пункты временного размещения.
 
Валентин КоноваловАбаканРеспублика ХакасияАбазаТаштыпский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Песков рассказал о пользе от фейковых новостей
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
10:21Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
10:18Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков
Лента новостейМолния