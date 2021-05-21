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Турция приветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной
Турция приветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 21.05.2021
Турция приветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной
Турция приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной и ждет действий от Совбеза ООН для прекращения "гнета Израиля" по отношению к палестинцам,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:34
2021-05-21T15:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
мид турции
хамас
палестина
израиль
в мире
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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Турция приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной и ждет действий от Совбеза ООН для прекращения "гнета Израиля" по отношению к палестинцам, говорится в заявлении МИД республики."Мы рады достижению перемирия в конфликте, который произошел из-за незаконных действий Израиля в отношении палестинцев, и желаем, чтобы это перемирие было устойчивым. Дело не только в обеспечении перемирия, но и в том, чтобы найти решение проблемы на основе двух государств. Ожидаем, что международное сообщество, в первую очередь члены Совбеза ООН, примут меры, которые обеспечат полное прекращение этого угнетения", - говорится в заявлении.Отмечается, что важно обеспечить бесперебойный доступ для доставки экстренной гуманитарной помощи, необходимой в секторе Газа."Чтобы предотвратить повторение боли в Палестине, необходимо, чтобы Израиль ответил на международной арене за свои преступления и снял бесчеловечную блокаду, которую он применил по отношению к Газе. Единственный способ найти постоянное, справедливое и всестороннее решение палестинского вопроса - это прекращение израильской оккупации", - отметил МИД Турции.Турция будет продолжать всестороннюю поддержку "палестинского народа в его справедливом деле", говорится в заявлении.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210521/izrail-1733218773.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мид турции, хамас, палестина, израиль, в мире

Турция приветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной

14:34 21.05.2021 (обновлено: 15:02 21.05.2021)
 
© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Fotolia / badahos
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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Турция приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной и ждет действий от Совбеза ООН для прекращения "гнета Израиля" по отношению к палестинцам, говорится в заявлении МИД республики.
"Мы рады достижению перемирия в конфликте, который произошел из-за незаконных действий Израиля в отношении палестинцев, и желаем, чтобы это перемирие было устойчивым. Дело не только в обеспечении перемирия, но и в том, чтобы найти решение проблемы на основе двух государств. Ожидаем, что международное сообщество, в первую очередь члены Совбеза ООН, примут меры, которые обеспечат полное прекращение этого угнетения", - говорится в заявлении.
Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
00:12
В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
Отмечается, что важно обеспечить бесперебойный доступ для доставки экстренной гуманитарной помощи, необходимой в секторе Газа.
"Чтобы предотвратить повторение боли в Палестине, необходимо, чтобы Израиль ответил на международной арене за свои преступления и снял бесчеловечную блокаду, которую он применил по отношению к Газе. Единственный способ найти постоянное, справедливое и всестороннее решение палестинского вопроса - это прекращение израильской оккупации", - отметил МИД Турции.
Турция будет продолжать всестороннюю поддержку "палестинского народа в его справедливом деле", говорится в заявлении.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу.
Авиаудар Израиля по зданию в городе Газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 18:55
Израиль намерен остановить операцию в Газе, сообщили СМИ
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуМИД ТурцииХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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