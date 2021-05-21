Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240
ГАЗА, 21 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 243, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.
Ранее сообщалось о 232 погибших.
"Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Еще 1 910 человек получили ранения", - говорится в заявлении.
Местные источники сообщили, что в пятницу были извлечены тела девяти палестинцев, которые погибли в тоннеле в результате израильских авиаударов по южной части анклава.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены.
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