https://ria.ru/20210521/izrail-1733288085.html

Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240

Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240 - РИА Новости, 21.05.2021

Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240

Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 243, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:30

2021-05-21T13:30

2021-05-21T13:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 21 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 243, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.Ранее сообщалось о 232 погибших.Местные источники сообщили, что в пятницу были извлечены тела девяти палестинцев, которые погибли в тоннеле в результате израильских авиаударов по южной части анклава.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены.

https://ria.ru/20210521/khamas-1733218611.html

https://ria.ru/20210521/izrail-1733266060.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире