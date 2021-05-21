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https://ria.ru/20210521/izrail-1733288085.html
Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240
Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240 - РИА Новости, 21.05.2021
Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240
Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 243, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:30
2021-05-21T13:30
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 21 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 243, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.Ранее сообщалось о 232 погибших.Местные источники сообщили, что в пятницу были извлечены тела девяти палестинцев, которые погибли в тоннеле в результате израильских авиаударов по южной части анклава.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены.
https://ria.ru/20210521/khamas-1733218611.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире

Число погибших от израильских авиаударов палестинцев превысило 240

13:30 21.05.2021
 
© REUTERS / Suhaib SalemПоследствия израильского авиаудара в Газе
Последствия израильского авиаудара в Газе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
Читать ria.ru в
ГАЗА, 21 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 243, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.
Ранее сообщалось о 232 погибших.
"Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Еще 1 910 человек получили ранения", - говорится в заявлении.
Местные источники сообщили, что в пятницу были извлечены тела девяти палестинцев, которые погибли в тоннеле в результате израильских авиаударов по южной части анклава.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
00:08
Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены.
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
12:49Не верю!
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализмПалестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США. Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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