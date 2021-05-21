https://ria.ru/20210521/izrail-1733266060.html
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм - РИА Новости, 21.05.2021
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм
Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США. Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.
2021-05-21T12:49
2021-05-21T12:49
2021-05-21T15:58
сектор газа
сша
не верю!
ситуация вокруг храмовой горы
обострение палестино-израильского конфликта
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
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Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм
Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США. Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.
audio/mpeg
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм
Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США. Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.
audio/mpeg
О причинах палестино-израильского конфликта, умалчиваемых и малоизвестных (в России) фактах рассказали: Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Израиле Алия Судакова; Продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко; корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык.1:41 — Исторические причины конфликта: массовое переселение евреев, международные соглашения и первые конфликты. 6:35 — Война и мир: и в Израиле, и в Палестине есть те, кто против войны, но у них нет шансов взять власть в свои руки. Почему "Двух государств для двух народов" так и не вышло? "Бульдозером в море": гонения на арабов, которые они не намерены прощать. 15:35 — Вооруженный конфликт был лишь вопросом времени: почему война выгодна и премьер-министру Израиля Нетаньяху, и палестинскому ХАМАС. Израиль застраивает западный берег реки Иордан. Блокада сектора Газа.27:10 — Что случилось в ночь на 11 мая: провокации с обеих сторон, разжигание ненависти в соцсетях и СМИ, контроль Twitter и Facebook. 33:40 — Фейковое видео, которое выложил представитель правительства Израиля. Слух о поджоге мечети Аль-Акса, постановочные похороны в Палестине и фейковые аккаунты израильских солдат в соцсетях. 46:58 — Мира не будет: почему этот конфликт не имеет "правильного" решения.57:04 — США и Европа на стороне Израиля. Кого поддерживает Россия и почему Саудовская Аравия перестала выступать в поддержку Палестины.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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сектор газа, сша, аудио, ситуация вокруг храмовой горы, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, израиль, общество, политика
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм
12:49 21.05.2021 (обновлено: 15:58 21.05.2021)
Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США. Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.
О причинах палестино-израильского конфликта, умалчиваемых и малоизвестных (в России) фактах рассказали: Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Израиле Алия Судакова; Продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко
; корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык
.
1:41 — Исторические причины конфликта: массовое переселение евреев, международные соглашения и первые конфликты.
6:35 — Война и мир: и в Израиле, и в Палестине есть те, кто против войны, но у них нет шансов взять власть в свои руки. Почему "Двух государств для двух народов" так и не вышло? "Бульдозером в море": гонения на арабов, которые они не намерены прощать.
15:35 — Вооруженный конфликт был лишь вопросом времени: почему война выгодна и премьер-министру Израиля Нетаньяху, и палестинскому ХАМАС. Израиль застраивает западный берег реки Иордан. Блокада сектора Газа.
27:10 — Что случилось в ночь на 11 мая: провокации с обеих сторон, разжигание ненависти в соцсетях и СМИ, контроль Twitter и Facebook.
33:40 — Фейковое видео, которое выложил представитель правительства Израиля. Слух о поджоге мечети Аль-Акса, постановочные похороны в Палестине и фейковые аккаунты израильских солдат в соцсетях.
46:58 — Мира не будет: почему этот конфликт не имеет "правильного" решения.
57:04 — США и Европа на стороне Израиля. Кого поддерживает Россия и почему Саудовская Аравия перестала выступать в поддержку Палестины.
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