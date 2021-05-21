https://ria.ru/20210521/izrail-1733222323.html
Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 21.05.2021
Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:39
2021-05-21T01:39
2021-05-21T04:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
дмитрий полянский
хамас
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732844808_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_110ede23d4ff6afe681315412f84a86a.jpg
ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН, первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
https://ria.ru/20210521/izrail-1733218773.html
россия
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732844808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecf62a4e806cb559b0a63cf79feb80ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий полянский, хамас, палестина, израиль, в мире