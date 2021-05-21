https://ria.ru/20210521/izrail-1733222323.html

Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 21.05.2021

Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T01:39

2021-05-21T01:39

2021-05-21T04:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

дмитрий полянский

хамас

палестина

израиль

в мире

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ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН, первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.

https://ria.ru/20210521/izrail-1733218773.html

россия

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий полянский, хамас, палестина, израиль, в мире