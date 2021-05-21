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Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 21.05.2021
Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:39
2021-05-21T04:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
дмитрий полянский
хамас
палестина
израиль
в мире
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ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН, первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий полянский, хамас, палестина, израиль, в мире

Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС

01:39 21.05.2021 (обновлено: 04:53 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в секторе Газа
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной, заявил, выступая на заседании Генассамблеи ООН, первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

"Несколько часов назад поступили сообщения о том, что договоренность о прекращении огня вроде бы достигнута. Очень хотелось бы, чтобы она была долгосрочной", - сказал он.

Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
00:12
В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияДмитрий ПолянскийХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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