Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:33 21.05.2021 (обновлено: 10:31 21.05.2021)
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США помогут восстановить систему ПВО Израиля "Железный купол", заявил президент Джо Байден.
По его словам, система ПВО обсуждалась в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", — сказал Байден.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.