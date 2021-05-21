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Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол" - РИА Новости, 21.05.2021
Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
США помогут восстановить систему ПВО Израиля "Железный купол", заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:33
2021-05-21T10:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
правый сектор
джо байден
биньямин нетаньяху
палестина
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США помогут восстановить систему ПВО Израиля "Железный купол", заявил президент Джо Байден.По его словам, система ПВО обсуждалась в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, правый сектор, джо байден, биньямин нетаньяху, палестина, израиль, в мире

Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"

01:33 21.05.2021 (обновлено: 10:31 21.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США помогут восстановить систему ПВО Израиля "Железный купол", заявил президент Джо Байден.
По его словам, система ПВО обсуждалась в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", — сказал Байден.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуПравый секторДжо БайденБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
 
 
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