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В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе - РИА Новости, 21.05.2021
В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T00:12
2021-05-21T00:12
2021-05-21T00:12
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр обороны Израиля Бени Ганц.Ганц отмечает, что военное ведомство Израиля по-прежнему готово защищать израильское гражданское население, а силы безопасности и армия "действуют на местах, на разных фронтах, готовые к наступлению и обороне".Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже.
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обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, палестина, израиль, в мире