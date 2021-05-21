https://ria.ru/20210521/izrail-1733218773.html

В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе

В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе - РИА Новости, 21.05.2021

В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе

Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T00:12

2021-05-21T00:12

2021-05-21T00:12

обострение палестино-израильского конфликта

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр обороны Израиля Бени Ганц.Ганц отмечает, что военное ведомство Израиля по-прежнему готово защищать израильское гражданское население, а силы безопасности и армия "действуют на местах, на разных фронтах, готовые к наступлению и обороне".Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже.

https://ria.ru/20210521/khamas-1733218611.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, палестина, израиль, в мире