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В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе - РИА Новости, 21.05.2021
В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T00:12
2021-05-21T00:12
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр обороны Израиля Бени Ганц.Ганц отмечает, что военное ведомство Израиля по-прежнему готово защищать израильское гражданское население, а силы безопасности и армия "действуют на местах, на разных фронтах, готовые к наступлению и обороне".Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже.
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обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, палестина, израиль, в мире

В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе

00:12 21.05.2021
 
© REUTERS / Ammar AwadПограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме
Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Израиль достиг беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе, заявил в четверг вечером министр обороны Израиля Бени Ганц.
"Я хотел бы поблагодарить наши силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе", - говорится в заявлении главы военного ведомства, которое распространила его пресс-служба.
Ганц отмечает, что военное ведомство Израиля по-прежнему готово защищать израильское гражданское население, а силы безопасности и армия "действуют на местах, на разных фронтах, готовые к наступлению и обороне".
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
 
 
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