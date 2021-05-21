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В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу
В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу - РИА Новости, 21.05.2021
В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу
Неизвестный мужчина изнасиловал в лесу девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:49
2021-05-21T19:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина изнасиловал в лесу девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Подмосковью.Согласно данным ведомства, отец старшеклассницы написал в полицию заявление, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Добавляется, что злоумышленник напал на девочку с ножом, когда та бегала в лесу в Балашихе."По данному факту в главном следственном управлении СК РФ по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что злоумышленника сейчас ищут.
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россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу

19:49 21.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛесоповал
Лесоповал - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина изнасиловал в лесу девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Подмосковью.
Согласно данным ведомства, отец старшеклассницы написал в полицию заявление, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Добавляется, что злоумышленник напал на девочку с ножом, когда та бегала в лесу в Балашихе.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 09:59
Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле
"По данному факту в главном следственном управлении СК РФ по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что злоумышленника сейчас ищут.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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