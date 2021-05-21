https://ria.ru/20210521/iznasilovanie-1733393060.html
В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу
В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу - РИА Новости, 21.05.2021
В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу
Неизвестный мужчина изнасиловал в лесу девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:49
2021-05-21T19:49
2021-05-21T19:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
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происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина изнасиловал в лесу девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Подмосковью.Согласно данным ведомства, отец старшеклассницы написал в полицию заявление, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Добавляется, что злоумышленник напал на девочку с ножом, когда та бегала в лесу в Балашихе."По данному факту в главном следственном управлении СК РФ по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что злоумышленника сейчас ищут.
https://ria.ru/20210414/delo-1728186716.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия