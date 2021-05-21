https://ria.ru/20210521/internet-1733377916.html

Политолог: в Союзном государстве актуален вопрос суверенного интернета

Политолог: в Союзном государстве актуален вопрос суверенного интернета - РИА Новости, 21.05.2021

Политолог: в Союзном государстве актуален вопрос суверенного интернета

Для Союзного государства актуален вопрос формирования суверенного интернета, при решение которого парламентариям России и Беларуси необходимо действовать... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:23

2021-05-21T18:23

2021-05-21T18:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

интернет

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Для Союзного государства актуален вопрос формирования суверенного интернета, при решение которого парламентариям России и Беларуси необходимо действовать синхронно, заявил в ходе международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" директор Белорусского неправительственного аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский. Он выступил в рамках секции "Избирательное законодательство и практика его применения в Республике Беларусь, РФ и зарубежных странах". "Новые медиа – сетевые сообщества, каналы в мессенджерах Телеграм, Вайбер, блоги в ютюбе и соцсетях – стали не только инструментом политического влияния, но и средством для отдельных субъектов в борьбе за власть. За примерами далеко ходить не надо. В преддверии президентских выборов в Беларуси активно стали развиваться блоги, ютюб, а потом и Телеграм-каналы. И фактически к выборам президента было обеспечено полное доминирование антигосударственного контента в сфере новых медиа", - считает Шпаковский. Он подчеркнул, что цифровые медиа формируют новую информационную реальность. "Россию и Беларусь тут нужно рассматривать в комплексе. В каком-то смысле то одна, то другая страна выступают полигоном для отработки политтехнологий. Методы работы в разные годы применяются то у нас, то у вас. Идентично и то, что две трети нашей молодежи сегодня получают информацию новостного и общественно-политического характера от блогеров. Почему растет их популярность? На фоне снижения доверия к традиционным политическим авторитетам, которое наблюдается по всему миру, соцсети, блогеры берут иллюзией свободы слова и неангажированностью. Но это, повторю, иллюзия. Особенно, если учесть, что собственники соцсетей модерируют инфополе в соответствии со своими целями и задачами", - заметил политолог. Он напомнил, как соцсети и ютюб удаляют неугодный контент. В частности, недавно, по его словам, ютюб удалил выступление главы Республики Беларусь, которое набрало более двух миллионов просмотров.

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