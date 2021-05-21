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Красноярский край поборется за грант для первого климатического НОЦ

Красноярский край поборется за грант для первого климатического НОЦ - РИА Новости, 21.05.2021

Красноярский край поборется за грант для первого климатического НОЦ

Красноярский край до конца мая направит заявку на создание первого в России климатического научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:30

2021-05-21T15:30

2021-05-21T15:30

россия

сибирский федеральный университет

александр усс

красноярский край

минусинск

общество

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КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. Красноярский край до конца мая направит заявку на создание первого в России климатического научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.По ее данным, губернатор Александр Усс провел встречу с представителями научного сообщества, федеральных органов власти и руководителями промышленных предприятий края, чтобы обсудить вопрос создания в регионе НОЦ мирового уровня. Губернатору доложили, что Сибирский федеральный университет (СФУ) провел необходимую подготовку, и теперь край может направить заявку, чтобы побороться за получение федерального гранта.В пресс-службе отмечают, что таким образом лучшие ученые страны будут искать решение экологических проблем не только общероссийского масштаба, но и конкретных территорий Красноярского края – например, Норильска, Минусинска, Красноярска и так далее.Также климатический НОЦ имеет и долгосрочную цель – создать в Сибири центр подготовки нового поколения уникальных кадров, востребованных как в России, так и за рубежом."Мы ориентированы на задачи развития региона и на перспективы людей, которые в нём живут. Для того чтобы жизнь здесь стала комфортнее и безопаснее, мы должны отталкиваться от решения жизненно важных вопросов сохранения будущих поколений. Проблема климатических изменений и экологической безопасности – как раз из этой области. Поэтому красноярский НОЦ – в интересах человека. Это работа на будущее страны и планеты в целом", - отметил ректор СФУ Максим Румянцев.

https://ria.ru/20210521/krasnoyarsk-1733228934.html

россия

красноярский край

минусинск

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россия, сибирский федеральный университет, александр усс, красноярский край, минусинск, общество