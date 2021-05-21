Красноярский край поборется за грант для первого климатического НОЦ
КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. Красноярский край до конца мая направит заявку на создание первого в России климатического научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
По ее данным, губернатор Александр Усс провел встречу с представителями научного сообщества, федеральных органов власти и руководителями промышленных предприятий края, чтобы обсудить вопрос создания в регионе НОЦ мирового уровня. Губернатору доложили, что Сибирский федеральный университет (СФУ) провел необходимую подготовку, и теперь край может направить заявку, чтобы побороться за получение федерального гранта.
"Благодаря созданию единственного в своем роде климатического НОЦ Красноярский край станет центром разработки новых технологий в области экологии. Предполагается, что НОЦ войдет в федеральную научно-техническую программу экологического развития России до 2030 года, будет участвовать в создании и реализации федеральных проектов "Чистый воздух" и "Сохранение лесов"... Александр Усс поручил до конца месяца сформировать заявку на участие в конкурсе по созданию НОЦ в крае", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что таким образом лучшие ученые страны будут искать решение экологических проблем не только общероссийского масштаба, но и конкретных территорий Красноярского края – например, Норильска, Минусинска, Красноярска и так далее.
Также климатический НОЦ имеет и долгосрочную цель – создать в Сибири центр подготовки нового поколения уникальных кадров, востребованных как в России, так и за рубежом.
"Задачи по снижению выбросов парниковых газов и по поглощению уже накопленных – актуальны для региона и всей страны. Уверен, если не будет каких-то препятствующих обстоятельств, то есть вполне реальный шанс, что в Красноярском крае появится очень востребованный климатический научно-образовательный центр", - приводит пресс-служба слова Усса.
"Мы ориентированы на задачи развития региона и на перспективы людей, которые в нём живут. Для того чтобы жизнь здесь стала комфортнее и безопаснее, мы должны отталкиваться от решения жизненно важных вопросов сохранения будущих поколений. Проблема климатических изменений и экологической безопасности – как раз из этой области. Поэтому красноярский НОЦ – в интересах человека. Это работа на будущее страны и планеты в целом", - отметил ректор СФУ Максим Румянцев.