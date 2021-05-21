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https://ria.ru/20210521/google-1733275482.html
Google хочет отсудить российский бренд Intra
Google хочет отсудить российский бренд Intra - РИА Новости, 21.05.2021
Google хочет отсудить российский бренд Intra
Компания Google LLC просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Intra, зарегистрированного на имя петербургского... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:36
2021-05-21T12:36
google
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
венесуэла
технологии
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Компания Google LLC просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Intra, зарегистрированного на имя петербургского ООО "Сервисная компания Интра", следует из опубликованного определения суда.Под названием Intra американская компания распространяет собственное приложение, позволяющее обходить блокировку сайтов в интернете.По данным Роспатента, ответчик зарегистрировал бренд в 2012 году для четырех классов товаров и трех классов услуг. Истца интересуют только два класса услуг, включающие, например, такие как поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, систематизация информации в компьютерных базах данных, анализ компьютерных систем, защита информационных систем от вирусов, консультации в области компьютерной техники, предоставление поисковых средств для интернета, разработка программного обеспечения и т.п.По мнению американской компании, ответчик свой товарный знак для этих классов услуг не использует.СИП пока оставил иск без движения, поскольку Google не уплатил госпошлину, не направил копию иска с приложениями ответчику и допустил еще ряд процессуальных нарушений. Недостатки истец должен устранить до 16 июня.Разработкой приложения Intra занимался входящий в состав Google проект Jigsaw. По словам директора и сооснователя проекта Джареда Коэна, данная идея родилась после сотрудничества команды с журналистами Венесуэлы, которые обеспокоены блокировкой в стране независимых медиа.СК "Интра" – высокотехнологичная компания, продвигающая перспективные ремонтные технологии для нефтеперерабатывающей, газовой, химической, энергетической и других отраслей промышленности, сообщает ее сайт. Компания, в частности, производит оборудование и комплектующие для технологий безостановочного ремонта трубопроводов под давлением.
https://ria.ru/20210513/google-1732086015.html
https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html
https://ria.ru/20210215/google-1597567068.html
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60
google, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), венесуэла, технологии

Google хочет отсудить российский бренд Intra

12:36 21.05.2021
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Компания Google LLC просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Intra, зарегистрированного на имя петербургского ООО "Сервисная компания Интра", следует из опубликованного определения суда.
Под названием Intra американская компания распространяет собственное приложение, позволяющее обходить блокировку сайтов в интернете.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 10:56
Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
По данным Роспатента, ответчик зарегистрировал бренд в 2012 году для четырех классов товаров и трех классов услуг. Истца интересуют только два класса услуг, включающие, например, такие как поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, систематизация информации в компьютерных базах данных, анализ компьютерных систем, защита информационных систем от вирусов, консультации в области компьютерной техники, предоставление поисковых средств для интернета, разработка программного обеспечения и т.п.
По мнению американской компании, ответчик свой товарный знак для этих классов услуг не использует.
СИП пока оставил иск без движения, поскольку Google не уплатил госпошлину, не направил копию иска с приложениями ответчику и допустил еще ряд процессуальных нарушений. Недостатки истец должен устранить до 16 июня.
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Разработкой приложения Intra занимался входящий в состав Google проект Jigsaw. По словам директора и сооснователя проекта Джареда Коэна, данная идея родилась после сотрудничества команды с журналистами Венесуэлы, которые обеспокоены блокировкой в стране независимых медиа.
СК "Интра" – высокотехнологичная компания, продвигающая перспективные ремонтные технологии для нефтеперерабатывающей, газовой, химической, энергетической и других отраслей промышленности, сообщает ее сайт. Компания, в частности, производит оборудование и комплектующие для технологий безостановочного ремонта трубопроводов под давлением.
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 17:00
Во Франции компанию Google оштрафовали за ошибочный рейтинг отелей
 
GoogleСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ВенесуэлаТехнологии
 
 
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