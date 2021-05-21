Google хочет отсудить российский бренд Intra
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Компания Google LLC просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Intra, зарегистрированного на имя петербургского ООО "Сервисная компания Интра", следует из опубликованного определения суда.
Под названием Intra американская компания распространяет собственное приложение, позволяющее обходить блокировку сайтов в интернете.
По данным Роспатента, ответчик зарегистрировал бренд в 2012 году для четырех классов товаров и трех классов услуг. Истца интересуют только два класса услуг, включающие, например, такие как поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, систематизация информации в компьютерных базах данных, анализ компьютерных систем, защита информационных систем от вирусов, консультации в области компьютерной техники, предоставление поисковых средств для интернета, разработка программного обеспечения и т.п.
По мнению американской компании, ответчик свой товарный знак для этих классов услуг не использует.
СИП пока оставил иск без движения, поскольку Google не уплатил госпошлину, не направил копию иска с приложениями ответчику и допустил еще ряд процессуальных нарушений. Недостатки истец должен устранить до 16 июня.
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Разработкой приложения Intra занимался входящий в состав Google проект Jigsaw. По словам директора и сооснователя проекта Джареда Коэна, данная идея родилась после сотрудничества команды с журналистами Венесуэлы, которые обеспокоены блокировкой в стране независимых медиа.
СК "Интра" – высокотехнологичная компания, продвигающая перспективные ремонтные технологии для нефтеперерабатывающей, газовой, химической, энергетической и других отраслей промышленности, сообщает ее сайт. Компания, в частности, производит оборудование и комплектующие для технологий безостановочного ремонта трубопроводов под давлением.
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