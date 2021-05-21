https://ria.ru/20210521/gibel-1733383183.html

Названа основная причина гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом

Названа основная причина гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом - РИА Новости, 21.05.2021

Названа основная причина гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом

Основная причина гибели рабочих на очистных сооружений под Таганрогом — несоблюдение техники безопасности, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:45

2021-05-21T18:45

2021-05-21T21:07

жкх

следственный комитет россии (ск рф)

василий голубев

ростовская область

происшествия

таганрог

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ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости. Основная причина гибели рабочих на очистных сооружений под Таганрогом — несоблюдение техники безопасности, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Россия 24".По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли десять человек, отравившись газом. Еще восемь находятся в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Инцидент произошел в селе Дмитриадовка. Сначала было известно о семи жертвах, но официально власти подтвердили информацию только о четверых. Все они отравились газом в коллекторе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности.В 18:00 поисковые работы завершили, тела всех погибших подняли на поверхность.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, но обычно это не сопровождается таким количеством погибших. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону более 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.

https://ria.ru/20210521/traur-1733384729.html

https://ria.ru/20210226/grunt-1599139573.html

ростовская область

таганрог

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жкх, следственный комитет россии (ск рф), василий голубев, ростовская область, происшествия, таганрог