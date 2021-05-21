Названа основная причина гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом
18:45 21.05.2021 (обновлено: 21:07 21.05.2021)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка
ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости. Основная причина гибели рабочих на очистных сооружений под Таганрогом — несоблюдение техники безопасности, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном", — сказал он.
По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли десять человек, отравившись газом. Еще восемь находятся в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Инцидент произошел в селе Дмитриадовка. Сначала было известно о семи жертвах, но официально власти подтвердили информацию только о четверых. Все они отравились газом в коллекторе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности.
В 18:00 поисковые работы завершили, тела всех погибших подняли на поверхность.
Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, но обычно это не сопровождается таким количеством погибших. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.
С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону более 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.
26 февраля, 17:25В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли при обрушении грунта