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Лучшие фото недели: Манижа на зарядке, смелый поцелуй и мумия в аэропорту
Лучшие фото недели: Манижа на зарядке, смелый поцелуй и мумия в аэропорту - РИА Новости, 21.05.2021
Лучшие фото недели: Манижа на зарядке, смелый поцелуй и мумия в аэропорту
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 21.05.2021
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сектор газа
майами-бич
русские витязи
мисс вселенная
евровидение
москва
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
сектор газа
майами-бич
москва
германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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manizha (манижа сангин), бешикташ, илон маск, су-35с, сектор газа, майами-бич, русские витязи, мисс вселенная, евровидение, москва, германия, лос-анджелес, тель-авив, греция, роттердам, бразилия, пномпень, стамбул, балтимор, богота, кубинка, индонезия, израиль, мумбаи, фото, фото

Лучшие фото недели: Манижа на зарядке, смелый поцелуй и мумия в аэропорту

11:00 21.05.2021 (обновлено: 11:59 21.05.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Gideon Markowicz

Отдыхающие бегут с пляжа в Тель-Авиве, услышав сигнал воздушной тревоги.

Отдыхающие бегут в убежища во время воздушной тревоги на пляже Тель-Авива
1 из 30

Отдыхающие бегут с пляжа в Тель-Авиве, услышав сигнал воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Gideon Markowicz
© AP Photo / Bernat Armangue

Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав на африканском побережье Сеута из Марокко.

Сотрудник Испанской Гражданской Гвардии во время прибытия мигрантов в испанский анклав Сеута недалеко от границы с Марокко
2 из 30

Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав на африканском побережье Сеута из Марокко.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Прохожий фотографирует дым от природного пожара в государственном парке "Топанга" к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Мужчина фотографирует дым от пожара в государственном парке Топанга к северо-западу от Лос-Анджелеса
3 из 30

Прохожий фотографирует дым от природного пожара в государственном парке "Топанга" к северо-западу от Лос-Анджелеса.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Крымской набережной в Москве.

Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду
4 из 30

Отдыхающие на Крымской набережной в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AFP 2021 / Bulent Kilic

Болельщики "Бешикташа" празднуют победу клуба в Турецкой футбольной суперлиге.

Болельщики Бешикташа празднуют победу клуба в Турецкой футбольной суперлиге в Стамбуле
5 из 30

Болельщики "Бешикташа" празднуют победу клуба в Турецкой футбольной суперлиге.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, и ее команда на разминке.

Певица Манижа со своей командой во время разминки и пробежки
6 из 30

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, и ее команда на разминке.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в запуске новых атомных блоков в Китае.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС Сюйдапу в Китае
7 из 30

Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в запуске новых атомных блоков в Китае.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" выполняет демонстрационный полет над аэродромом Кубинка.

Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС Русские Витязи выполняет демонстрационные полет над аэродромом Кубинка
8 из 30

Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" выполняет демонстрационный полет над аэродромом Кубинка.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2021 / Mahmud Hams

Кошка возле разрушенного израильским авиаударом дома в Газе.

Кошка возле дома, разрушенного израильским авиаударом в городе Газа
9 из 30

Кошка возле разрушенного израильским авиаударом дома в Газе.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© AFP 2021 / Said Khatib

Ракетный удар с территории сектора Газа по Израилю.

Ракетный удар с территории сектора Газа по Израилю
10 из 30

Ракетный удар с территории сектора Газа по Израилю.

© AFP 2021 / Said Khatib
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Представительница Филиппин Рабия Матео на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021".

Мисс Вселенная Филиппины 2020 Рабия Матео на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
11 из 30

Представительница Филиппин Рабия Матео на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021".

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AP Photo / Edmar Barros

Мальчик прыгает в воду на затопленной улице в бразильском муниципалитете Анама.

Мальчик прыгает в воду на затопленной улице в Анаме, штат Амазонас, Бразилия
12 из 30

Мальчик прыгает в воду на затопленной улице в бразильском муниципалитете Анама.

© AP Photo / Edmar Barros
© AFP 2021 / MARTIN BUREAU

Танцовщицы кабаре "Мулен Руж" в Париже.

Танцовщицы из кабаре Мулен Руж в Париже
13 из 30

Танцовщицы кабаре "Мулен Руж" в Париже.

© AFP 2021 / MARTIN BUREAU
© AFP 2021 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Основатель зоопарка во французской коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн Пьер Тивийон целует шимпанзе.

Владелец зоопарка Пьер Тивийон целует шимпанзе в зоопарке Сен-Мартен-ла-Плен
14 из 30

Основатель зоопарка во французской коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн Пьер Тивийон целует шимпанзе.

© AFP 2021 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка загорает на пляже в крымском курортном поселке Новофедоровка.

Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
15 из 30

Девушка загорает на пляже в крымском курортном поселке Новофедоровка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Raul Arboleda

Артисты выступают во время антиправительственной акции протеста в Боготе.

Артисты выступают во время акции протеста против правительства президента Колумбии Ивана Дуке в Боготе 15 мая 2021 года
16 из 30

Артисты выступают во время антиправительственной акции протеста в Боготе.

© AFP 2021 / Raul Arboleda
© REUTERS / Santiago Mesa

Столкновение демонстрантов с полицией в Медельине, Колумбия.

Столкновение демонстрантов с полицией в Медельине, Колумбия, 19 мая 2021 года
17 из 30

Столкновение демонстрантов с полицией в Медельине, Колумбия.

© REUTERS / Santiago Mesa
© AP Photo / Peter Dejong

Греческая певица Елена Цагрину позирует фотографам по прибытии на Евровидение в Роттердам.

Елена Цагрину (слева) позирует фотографам по прибытии на Евровидение в Роттердам, Нидерланды, 16 мая 2021
18 из 30

Греческая певица Елена Цагрину позирует фотографам по прибытии на Евровидение в Роттердам.

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / @ompsyram

Циклон "Тауктаэ" в Мумбае.

Циклон Тауктае в Мумбаи, Индия, 17 мая 2021 года
19 из 30

Циклон "Тауктаэ" в Мумбае.

© REUTERS / @ompsyram
© REUTERS / Michele Tantussi

Илон Маск на заводе Tesla в Гнюнхайде недалеко от Берлина.

Илон Маск во время посещения строительной площадки Tesla в Грюнхайде, Германия, 17 мая 2021 года
20 из 30

Илон Маск на заводе Tesla в Гнюнхайде недалеко от Берлина.

© REUTERS / Michele Tantussi
© REUTERS / Amit Dave

Женщины несут вещи со своих рабочих мест, разрушенных циклоном "Тауктаэ" в Индии.

Женщины несут вещи со своих рабочих мест, разрушенных циклоном Тауктае в Индии
21 из 30

Женщины несут вещи со своих рабочих мест, разрушенных циклоном "Тауктаэ" в Индии.

© REUTERS / Amit Dave
© AP Photo / Mahmoud Illean

Столкновения протестующих с полицией в Израиле.

Столкновения протестующих с полицией в Израиле
22 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Израиле.

© AP Photo / Mahmoud Illean
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Мумия в музее древностей, открывшемся в Международном аэропорту Каира.

Мумия в новом музее в Международном Аэропорту Каира, Египет
23 из 30

Мумия в музее древностей, открывшемся в Международном аэропорту Каира.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
© AP Photo / Nick Wass

Женщина в защитной маске на скачках Preakness Stakes в Балтиморе.

Женщина в защитной маске на скачках Preakness Stakes в Балтиморе
24 из 30

Женщина в защитной маске на скачках Preakness Stakes в Балтиморе.

© AP Photo / Nick Wass
© AFP 2021 / Azwar Ipank

Коровы и чайки на свалке в Индонезии.

Коровы и чайки на горах мусора в Лхоксемаве
25 из 30

Коровы и чайки на свалке в Индонезии.

© AFP 2021 / Azwar Ipank
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушки на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.

Девушки на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
26 из 30

Девушки на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki

Женщина загорает на пляже в Фаласарне, Крит.

Женщина загорает на пляже в Фаласарне, Крит
27 из 30

Женщина загорает на пляже в Фаласарне, Крит.

© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki
© AFP 2021 / TANG CHHIN SOTHY

Рабочий в Камбодже дремлет на моторной тележке, перевозящей шкаф.

Рабочий спит у шкафа, который везут на моторной тележке в Камбодже
28 из 30

Рабочий в Камбодже дремлет на моторной тележке, перевозящей шкаф.

© AFP 2021 / TANG CHHIN SOTHY
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Женщина фотографируется со змеей на набережной Оушен Драйв в Майами.

Женщина фотографируется со змеей в Майами
29 из 30

Женщина фотографируется со змеей на набережной Оушен Драйв в Майами.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Vassilis Psomas

Лесной пожар в районе Схинос близ города Лутраки в Греции.

Пожар в деревне Схинос, Греция
30 из 30

Лесной пожар в районе Схинос близ города Лутраки в Греции.

© REUTERS / Vassilis Psomas
 
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