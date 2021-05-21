Лучшие фото недели: Манижа на зарядке, смелый поцелуй и мумия в аэропорту
Отдыхающие бегут с пляжа в Тель-Авиве, услышав сигнал воздушной тревоги.
Отдыхающие бегут с пляжа в Тель-Авиве, услышав сигнал воздушной тревоги.
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав на африканском побережье Сеута из Марокко.
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав на африканском побережье Сеута из Марокко.
Прохожий фотографирует дым от природного пожара в государственном парке "Топанга" к северо-западу от Лос-Анджелеса.
Прохожий фотографирует дым от природного пожара в государственном парке "Топанга" к северо-западу от Лос-Анджелеса.
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве.
Болельщики "Бешикташа" празднуют победу клуба в Турецкой футбольной суперлиге.
Болельщики "Бешикташа" празднуют победу клуба в Турецкой футбольной суперлиге.
Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, и ее команда на разминке.
Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, и ее команда на разминке.
Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в запуске новых атомных блоков в Китае.
Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в запуске новых атомных блоков в Китае.
Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" выполняет демонстрационный полет над аэродромом Кубинка.
Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" выполняет демонстрационный полет над аэродромом Кубинка.
Кошка возле разрушенного израильским авиаударом дома в Газе.
Ракетный удар с территории сектора Газа по Израилю.
Представительница Филиппин Рабия Матео на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021".
Представительница Филиппин Рабия Матео на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021".
Мальчик прыгает в воду на затопленной улице в бразильском муниципалитете Анама.
Мальчик прыгает в воду на затопленной улице в бразильском муниципалитете Анама.
Танцовщицы кабаре "Мулен Руж" в Париже.
Основатель зоопарка во французской коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн Пьер Тивийон целует шимпанзе.
Основатель зоопарка во французской коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн Пьер Тивийон целует шимпанзе.
Девушка загорает на пляже в крымском курортном поселке Новофедоровка.
Девушка загорает на пляже в крымском курортном поселке Новофедоровка.
Артисты выступают во время антиправительственной акции протеста в Боготе.
Столкновение демонстрантов с полицией в Медельине, Колумбия.
Греческая певица Елена Цагрину позирует фотографам по прибытии на Евровидение в Роттердам.
Греческая певица Елена Цагрину позирует фотографам по прибытии на Евровидение в Роттердам.
Циклон "Тауктаэ" в Мумбае.
Илон Маск на заводе Tesla в Гнюнхайде недалеко от Берлина.
Женщины несут вещи со своих рабочих мест, разрушенных циклоном "Тауктаэ" в Индии.
Женщины несут вещи со своих рабочих мест, разрушенных циклоном "Тауктаэ" в Индии.
Столкновения протестующих с полицией в Израиле.
Столкновения протестующих с полицией в Израиле.
Мумия в музее древностей, открывшемся в Международном аэропорту Каира.
Мумия в музее древностей, открывшемся в Международном аэропорту Каира.
Женщина в защитной маске на скачках Preakness Stakes в Балтиморе.
Женщина в защитной маске на скачках Preakness Stakes в Балтиморе.
Коровы и чайки на свалке в Индонезии.
Девушки на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.
Девушки на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.
Женщина загорает на пляже в Фаласарне, Крит.
Рабочий в Камбодже дремлет на моторной тележке, перевозящей шкаф.
Женщина фотографируется со змеей на набережной Оушен Драйв в Майами.
Лесной пожар в районе Схинос близ города Лутраки в Греции.