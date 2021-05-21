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Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей
Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей - РИА Новости, 21.05.2021
Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей
Он начинался как военная флотилия на Дальнем Востоке, состоявшая в основном из малотоннажных судов, а сегодня превратился в океанскую ракетно-ядерную армаду с... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:25
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громкий (корвет)
адмирал виноградов (корабль)
совершенный (корвет)
тихоокеанский флот вмф россии
армия
фото
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Он начинался как военная флотилия на Дальнем Востоке, состоявшая в основном из малотоннажных судов, а сегодня превратился в океанскую ракетно-ядерную армаду с мощными крейсерами и атомными подводными лодками. Легендарные и самые современные корабли Тихоокеаннского флота — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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громкий (корвет), адмирал виноградов (корабль), совершенный (корвет), тихоокеанский флот вмф россии, армия, фото, фото

Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей

11:25 21.05.2021 (обновлено: 17:39 21.05.2021)
 
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Он начинался как военная флотилия на Дальнем Востоке, состоявшая в основном из малотоннажных судов, а сегодня превратился в океанскую ракетно-ядерную армаду с мощными крейсерами и атомными подводными лодками. Легендарные и самые современные корабли Тихоокеаннского флота — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Один из старейших российских флотов, стоящий на страже интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает 290-летие.

Генеральная репетиция парада ко дню ВМФ во Владивостоке
1 из 17

Один из старейших российских флотов, стоящий на страже интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает 290-летие.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Его история ведется от военной флотилии, созданной в XVIII веке для защиты дальневосточных территорий и торговых путей.

Репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России, во Владивостоке
2 из 17

Его история ведется от военной флотилии, созданной в XVIII веке для защиты дальневосточных территорий и торговых путей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанк

Точкой отсчета выбрали 21 мая 1731 года, когда был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.

Заместитель командира корвета проекта 20380 Совершенный капитан-лейтенант Анатолий Лобастов.
3 из 17

Точкой отсчета выбрали 21 мая 1731 года, когда был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Андрей Станавов
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тихоокеанским флот стал называться уже в советские времена, после переименования в 1935 году морских сил Дальнего Востока.

Погрузка боевой техники на большой десантный корабль (БДК) Пересвет Тихоокеанского флота во время российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие - 2015 во Владивостоке.
4 из 17

Тихоокеанским флот стал называться уже в советские времена, после переименования в 1935 году морских сил Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

После Великой Отечественной войны флот реорганизовали.

Тактические учения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае
5 из 17

После Великой Отечественной войны флот реорганизовали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В его составе появились ракетные корабли и атомные подводные лодки.

Корвет Совершенный пополнил состав Тихоокеанского флота
6 из 17

В его составе появились ракетные корабли и атомные подводные лодки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В составе Тихоокеанского флота есть также части сухопутных и береговых войск.

Репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России, во Владивостоке
7 из 17

В составе Тихоокеанского флота есть также части сухопутных и береговых войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сегодня ТОФ решает задачи защиты экономической зоны и безопасного судоходства.

Дальний поход атомного крейсера Петр Великий
8 из 17

Сегодня ТОФ решает задачи защиты экономической зоны и безопасного судоходства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке.

Большой десантный корабль (БДК) Николай Вилков
9 из 17

Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Флот, кроме всего прочего, это еще и зрелищно. Вальс буксиров традиционно становится украшением парадов в День Военно-морского флота.

Празднование Дня ВМФ России
10 из 17

Флот, кроме всего прочего, это еще и зрелищно. Вальс буксиров традиционно становится украшением парадов в День Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

А еще это радость встречи. Корабли Тихоокеанского флота участвуют в длительных морских и океанских плаваниях.

Встреча отряда боевых кораблей Громкий и Совершенный во Владивостоке
11 из 17

А еще это радость встречи. Корабли Тихоокеанского флота участвуют в длительных морских и океанских плаваниях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военный моряк во время тренировки по борьбе с пожаром на учениях во Владивостоке.

Военно-морские учения моряков Тихоокеанского флота
12 из 17

Военный моряк во время тренировки по борьбе с пожаром на учениях во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Значительное место в деятельности ТОФ отводится выполнению внешнеполитических акций в разных районах Мирового океана.

Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке
13 из 17

Значительное место в деятельности ТОФ отводится выполнению внешнеполитических акций в разных районах Мирового океана.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корабли несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье.

Гонка на морских шестивесельных ялах во Владивостоке
14 из 17

Корабли несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военные делегации и отряды кораблей множества стран посещали главную базу Тихоокеанского флота.

Репетиция военно-морского парада во Владивостоке
15 из 17

Военные делегации и отряды кораблей множества стран посещали главную базу Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С декабря 2008 года корабли Тихоокеанского флота обеспечивают безопасность в районе Аденского залива.

Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке
16 из 17

С декабря 2008 года корабли Тихоокеанского флота обеспечивают безопасность в районе Аденского залива.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корабли Тихоокеанского флота в порту Владивостока.

Эсминцы во время швартовки в порту Владивостока
17 из 17

Корабли Тихоокеанского флота в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Громкий (корвет)Адмирал Виноградов (корабль)Совершенный (корвет)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииАрмияФото
 
 
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