https://ria.ru/20210521/flot-1731989463.html

Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей

Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей - РИА Новости, 21.05.2021

Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей

Он начинался как военная флотилия на Дальнем Востоке, состоявшая в основном из малотоннажных судов, а сегодня превратился в океанскую ракетно-ядерную армаду с... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:25

2021-05-21T11:25

2021-05-21T17:39

громкий (корвет)

адмирал виноградов (корабль)

совершенный (корвет)

тихоокеанский флот вмф россии

армия

фото

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Он начинался как военная флотилия на Дальнем Востоке, состоявшая в основном из малотоннажных судов, а сегодня превратился в океанскую ракетно-ядерную армаду с мощными крейсерами и атомными подводными лодками. Легендарные и самые современные корабли Тихоокеаннского флота — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

громкий (корвет), адмирал виноградов (корабль), совершенный (корвет), тихоокеанский флот вмф россии, армия, фото, фото