Полный вперед! Тихоокеанский флот празднует юбилей
Один из старейших российских флотов, стоящий на страже интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает 290-летие.
Один из старейших российских флотов, стоящий на страже интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает 290-летие.
Его история ведется от военной флотилии, созданной в XVIII веке для защиты дальневосточных территорий и торговых путей.
Его история ведется от военной флотилии, созданной в XVIII веке для защиты дальневосточных территорий и торговых путей.
Точкой отсчета выбрали 21 мая 1731 года, когда был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.
Точкой отсчета выбрали 21 мая 1731 года, когда был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.
Тихоокеанским флот стал называться уже в советские времена, после переименования в 1935 году морских сил Дальнего Востока.
Тихоокеанским флот стал называться уже в советские времена, после переименования в 1935 году морских сил Дальнего Востока.
После Великой Отечественной войны флот реорганизовали.
После Великой Отечественной войны флот реорганизовали.
В его составе появились ракетные корабли и атомные подводные лодки.
В его составе появились ракетные корабли и атомные подводные лодки.
В составе Тихоокеанского флота есть также части сухопутных и береговых войск.
В составе Тихоокеанского флота есть также части сухопутных и береговых войск.
Сегодня ТОФ решает задачи защиты экономической зоны и безопасного судоходства.
Сегодня ТОФ решает задачи защиты экономической зоны и безопасного судоходства.
Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке.
Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке.
Флот, кроме всего прочего, это еще и зрелищно. Вальс буксиров традиционно становится украшением парадов в День Военно-морского флота.
Флот, кроме всего прочего, это еще и зрелищно. Вальс буксиров традиционно становится украшением парадов в День Военно-морского флота.
А еще это радость встречи. Корабли Тихоокеанского флота участвуют в длительных морских и океанских плаваниях.
А еще это радость встречи. Корабли Тихоокеанского флота участвуют в длительных морских и океанских плаваниях.
Военный моряк во время тренировки по борьбе с пожаром на учениях во Владивостоке.
Военный моряк во время тренировки по борьбе с пожаром на учениях во Владивостоке.
Значительное место в деятельности ТОФ отводится выполнению внешнеполитических акций в разных районах Мирового океана.
Значительное место в деятельности ТОФ отводится выполнению внешнеполитических акций в разных районах Мирового океана.
Корабли несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье.
Корабли несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье.
Военные делегации и отряды кораблей множества стран посещали главную базу Тихоокеанского флота.
Военные делегации и отряды кораблей множества стран посещали главную базу Тихоокеанского флота.
С декабря 2008 года корабли Тихоокеанского флота обеспечивают безопасность в районе Аденского залива.
С декабря 2008 года корабли Тихоокеанского флота обеспечивают безопасность в районе Аденского залива.
Корабли Тихоокеанского флота в порту Владивостока.
Корабли Тихоокеанского флота в порту Владивостока.