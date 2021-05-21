https://ria.ru/20210521/falkov-1733328119.html

Фальков: стандарта по соотношению очного обучения и дистанта не будет

Фальков: стандарта по соотношению очного обучения и дистанта не будет - РИА Новости, 21.05.2021

Фальков: стандарта по соотношению очного обучения и дистанта не будет

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что государственного стандарта по соотношению очного и дистанционного формата обучения для вузов не... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:22

2021-05-21T16:22

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валерий фальков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что государственного стандарта по соотношению очного и дистанционного формата обучения для вузов не будет."Не будет государственного стандарта, который бы говорил: "Вы знаете, дорогие друзья, мы пережили ковид. Мы как министерство рекомендуем вам 90 на 10 или 80 на 20". Для этого нет никаких оснований. Это вкусовщина и субъективизм", - сказал Фальков в эфире канала RTVi, отвечая на вопрос, какое число вузов в постковидный период нужно оставить в дистанционном формате обучения, а какое количество очного образования нужно вернуть.По его словам, это в принципе некорректно поставленный вопрос. "Потому что, во-первых, у нас есть автономия вузов. Во-вторых, вуз в зависимости от того, какие он задачи решает и в зависимости от того, где он находится, он, мне кажется, будет варьировать вот это соотношение", - пояснил министр.

https://ria.ru/20210521/studenty-1733323884.html

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