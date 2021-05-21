https://ria.ru/20210521/evrovidenie-1733222752.html

Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения

Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения - РИА Новости, 21.05.2021

Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения

Второй полуфинал Евровидения завершился на площадке Ahoy в Роттердаме, в финал, в частности, прошла исполнительница из Молдавии Наталья Гордиенко, которую... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T01:48

2021-05-21T01:48

2021-05-21T10:29

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евровидение — 2021

наталья гордиенко

евровидение-2021

филипп киркоров

молдавия

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РОТТЕРДАМ, 21 мая — РИА Новости. Второй полуфинал Евровидения завершился на площадке Ahoy в Роттердаме, в финал, в частности, прошла исполнительница из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, передает корреспондент РИА Новости.Во втором полуфинале участвовали представители 17 стран. Исландия в связи с выявленным у одного из участников группы коронавирусом показала запись репетиции. Право побороться за первое место по суммарным оценкам жюри и зрительского голосования, помимо Молдавии, получили Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.Конкуренцию им составят уже выступившие Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Кроме того, автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса этого года — Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — участвует в нем с песней "Russian Woman". В финале она выступит пятой.

https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1733046253.html

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новости культуры, шоу-бизнес, наталья гордиенко, евровидение-2021, филипп киркоров, молдавия