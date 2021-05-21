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Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210521/evrovidenie-1733222752.html
Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения
Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения - РИА Новости, 21.05.2021
Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения
Второй полуфинал Евровидения завершился на площадке Ahoy в Роттердаме, в финал, в частности, прошла исполнительница из Молдавии Наталья Гордиенко, которую... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:48
2021-05-21T10:29
новости культуры
шоу-бизнес
евровидение — 2021
наталья гордиенко
евровидение-2021
филипп киркоров
молдавия
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РОТТЕРДАМ, 21 мая — РИА Новости. Второй полуфинал Евровидения завершился на площадке Ahoy в Роттердаме, в финал, в частности, прошла исполнительница из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, передает корреспондент РИА Новости.Во втором полуфинале участвовали представители 17 стран. Исландия в связи с выявленным у одного из участников группы коронавирусом показала запись репетиции. Право побороться за первое место по суммарным оценкам жюри и зрительского голосования, помимо Молдавии, получили Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.Конкуренцию им составят уже выступившие Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Кроме того, автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса этого года — Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — участвует в нем с песней "Russian Woman". В финале она выступит пятой.
https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1733046253.html
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новости культуры, шоу-бизнес, наталья гордиенко, евровидение-2021, филипп киркоров, молдавия

Протеже Киркорова пробилась в финал Евровидения

01:48 21.05.2021 (обновлено: 10:29 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
Певец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ, 21 мая — РИА Новости. Второй полуфинал Евровидения завершился на площадке Ahoy в Роттердаме, в финал, в частности, прошла исполнительница из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, передает корреспондент РИА Новости.
Во втором полуфинале участвовали представители 17 стран. Исландия в связи с выявленным у одного из участников группы коронавирусом показала запись репетиции. Право побороться за первое место по суммарным оценкам жюри и зрительского голосования, помимо Молдавии, получили Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Конкуренцию им составят уже выступившие Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Кроме того, автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса этого года — Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.
Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — участвует в нем с песней "Russian Woman". В финале она выступит пятой.
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Евровидение — 2021Новости культурыШоу-бизнесНаталья ГордиенкоЕвровидение-2021Филипп КиркоровМолдавия
 
 
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