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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210521/embriony-1733270139.html
В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов
В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов - РИА Новости, 21.05.2021
В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов
Фармацевтическим компаниям следует отказаться от технологий, связанных с использованием клеточных линий абортированных эмбрионов, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:08
2021-05-21T12:08
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
русская православная церковь
московская патриархия
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фармацевтическим компаниям следует отказаться от технологий, связанных с использованием клеточных линий абортированных эмбрионов, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) по итогам круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии.Ранее прихожане Русской православной церкви (РПЦ) выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека. Как поясняли РИА Новости в Московской патриархии, пока что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения"."Желательно, даже мы считаем это необходимым, чтобы фармацевтические компании изыскали возможность использовать технологии, не связанные с клеточными линиями когда-то умерщвленного ребенка", - сказал он. Епископ пояснил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.
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коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва

В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов

12:08 21.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фармацевтическим компаниям следует отказаться от технологий, связанных с использованием клеточных линий абортированных эмбрионов, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) по итогам круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии.
Ранее прихожане Русской православной церкви (РПЦ) выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека. Как поясняли РИА Новости в Московской патриархии, пока что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".
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"Желательно, даже мы считаем это необходимым, чтобы фармацевтические компании изыскали возможность использовать технологии, не связанные с клеточными линиями когда-то умерщвленного ребенка", - сказал он. Епископ пояснил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.
Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.
 
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