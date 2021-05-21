https://ria.ru/20210521/embriony-1733270139.html

В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов

В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов - РИА Новости, 21.05.2021

В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов

Фармацевтическим компаниям следует отказаться от технологий, связанных с использованием клеточных линий абортированных эмбрионов, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:08

2021-05-21T12:08

2021-05-21T12:08

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

русская православная церковь

московская патриархия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587898645_0:0:2812:1581_1920x0_80_0_0_121b315dc3b5c40f576f51575479eedb.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фармацевтическим компаниям следует отказаться от технологий, связанных с использованием клеточных линий абортированных эмбрионов, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) по итогам круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии.Ранее прихожане Русской православной церкви (РПЦ) выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека. Как поясняли РИА Новости в Московской патриархии, пока что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения"."Желательно, даже мы считаем это необходимым, чтобы фармацевтические компании изыскали возможность использовать технологии, не связанные с клеточными линиями когда-то умерщвленного ребенка", - сказал он. Епископ пояснил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва