https://ria.ru/20210521/ekskursiya-1733969214.html

КГХ Москвы провел экскурсию по озеленению для студентов

КГХ Москвы провел экскурсию по озеленению для студентов - РИА Новости, 26.05.2021

КГХ Москвы провел экскурсию по озеленению для студентов

Комплекс городского хозяйства Москвы провел экскурсию для студентов РГАУ-МСХА имени Тимирязева, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-21T15:12

2021-05-21T15:12

2021-05-26T13:17

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озеленение

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы провел экскурсию для студентов РГАУ-МСХА имени Тимирязева, сообщает пресс-служба ведомства."Накануне Ульяновское производственное управление ГБУ "Озеленение" посетили студенты 1-3 курсов Института садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Студентам рассказали о тонкостях профессии и раскрыли секреты озеленения столицы. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении.Отмечается, что заместитель начальника Ульяновского производственного управления Светлана Фитисова рассказала, какие цветы выращивают для городских клумб, от чего зависит ассортимент растений, как приживаются друг с другом разные культуры, для чего в теплицах используют рельсы, показала процесс "пикировки" (пересадки) рассады. Будущих озеленителей научили определять "жировик" на розовых кустах, правильно выполнять "пригибку" слабых и "слепых" побегов и пригласили на практику."ГБУ "Озеленение" занимается подготовкой цветочной рассады для всех городских цветников. В этом году московские улицы, площади и скверы украсят около 54 млн цветов", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210520/blagoustroystvo-1733107459.html

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озеленение, городское хозяйство москвы, москва, общество