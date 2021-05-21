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КГХ Москвы провел экскурсию по озеленению для студентов
КГХ Москвы провел экскурсию по озеленению для студентов - РИА Новости, 26.05.2021
КГХ Москвы провел экскурсию по озеленению для студентов
Комплекс городского хозяйства Москвы провел экскурсию для студентов РГАУ-МСХА имени Тимирязева, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-21T15:12
2021-05-21T15:12
2021-05-26T13:17
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы провел экскурсию для студентов РГАУ-МСХА имени Тимирязева, сообщает пресс-служба ведомства."Накануне Ульяновское производственное управление ГБУ "Озеленение" посетили студенты 1-3 курсов Института садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Студентам рассказали о тонкостях профессии и раскрыли секреты озеленения столицы. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении.Отмечается, что заместитель начальника Ульяновского производственного управления Светлана Фитисова рассказала, какие цветы выращивают для городских клумб, от чего зависит ассортимент растений, как приживаются друг с другом разные культуры, для чего в теплицах используют рельсы, показала процесс "пикировки" (пересадки) рассады. Будущих озеленителей научили определять "жировик" на розовых кустах, правильно выполнять "пригибку" слабых и "слепых" побегов и пригласили на практику."ГБУ "Озеленение" занимается подготовкой цветочной рассады для всех городских цветников. В этом году московские улицы, площади и скверы украсят около 54 млн цветов", - дополняется в сообщении.
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озеленение, городское хозяйство москвы, москва, общество
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Комплекс городского хозяйства Москвы
провел экскурсию для студентов РГАУ-МСХА имени Тимирязева, сообщает пресс-служба ведомства.
"Накануне Ульяновское производственное управление ГБУ "Озеленение" посетили студенты 1-3 курсов Института садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Студентам рассказали о тонкостях профессии и раскрыли секреты озеленения столицы. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель начальника Ульяновского производственного управления Светлана Фитисова рассказала, какие цветы выращивают для городских клумб, от чего зависит ассортимент растений, как приживаются друг с другом разные культуры, для чего в теплицах используют рельсы, показала процесс "пикировки" (пересадки) рассады. Будущих озеленителей научили определять "жировик" на розовых кустах, правильно выполнять "пригибку" слабых и "слепых" побегов и пригласили на практику.
"ГБУ "Озеленение" занимается подготовкой цветочной рассады для всех городских цветников. В этом году московские улицы, площади и скверы украсят около 54 млн цветов", - дополняется в сообщении.