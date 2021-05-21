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США запустят военный спутник на ракете с российским двигателем
США запустят военный спутник на ракете с российским двигателем - РИА Новости, 21.05.2021
США запустят военный спутник на ракете с российским двигателем
Компания United Launch Alliance (ULA) запустит американский военный спутник на ракете Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180, вместо ракеты Vulcan с... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:43
2021-05-21T13:43
2021-05-21T14:01
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Компания United Launch Alliance (ULA) запустит американский военный спутник на ракете Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180, вместо ракеты Vulcan с американскими двигателями, сообщает портал Space News со ссылкой на заявление компании.По данным портала, причина замены заключается в том, что новая ракета Vulcan не будет готова к пуску, который намечен на 2022 год.Представитель центра космических и ракетных систем США подтвердил порталу, что космические силы США "провели оценку изменения ракеты-носителя для миссии USSF-51" и пришли к выводу, что риски минимальны.Отмечается, что в финансовом плане для ULA замена невыгодна, поскольку запуск Vulcan, как предполагается, будет дешевле Atlas 5, отмечает портал.В середине апреля "Роскосмос" сообщил, что Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180.Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 таких двигателя. В ULA заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создаётся ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
https://ria.ru/20210508/raketa-1731485687.html
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россия, рд-180, blue origin, космос - риа наука, сша, в мире
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Компания United Launch Alliance (ULA) запустит американский военный спутник на ракете Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180
, вместо ракеты Vulcan с американскими двигателями, сообщает портал Space News
со ссылкой на заявление компании.
По данным портала, причина замены заключается в том, что новая ракета Vulcan не будет готова к пуску, который намечен на 2022 год.
Представитель центра космических и ракетных систем США подтвердил порталу, что космические силы США "провели оценку изменения ракеты-носителя для миссии USSF-51" и пришли к выводу, что риски минимальны.
Отмечается, что в финансовом плане для ULA замена невыгодна, поскольку запуск Vulcan, как предполагается, будет дешевле Atlas 5, отмечает портал.
В середине апреля "Роскосмос" сообщил, что Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180.
Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 таких двигателя. В ULA заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создаётся ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin
.