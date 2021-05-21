https://ria.ru/20210521/dtp-1733309903.html

Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области

Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2021

Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области

Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:04

2021-05-21T15:04

2021-05-21T15:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК России по региону.ДТП произошло утром в пятницу в Курскинском районе. "По данным следствия, 17-летний водитель в момент произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в салоне легкового автомобиля вместе с водителем присутствовали еще двое, один из которых также несовершеннолетний."Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, после чего был отброшен на обочину, где совершил наезд на 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных повреждений женщина скончалась", - информирует следственное управление.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

https://ria.ru/20210518/voditel-1732867580.html

https://ria.ru/20210420/pivo-1729075270.html

россия

тульская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия