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Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области
Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2021
Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области
Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:04
2021-05-21T15:04
2021-05-21T15:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК России по региону.ДТП произошло утром в пятницу в Курскинском районе. "По данным следствия, 17-летний водитель в момент произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в салоне легкового автомобиля вместе с водителем присутствовали еще двое, один из которых также несовершеннолетний."Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, после чего был отброшен на обочину, где совершил наезд на 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных повреждений женщина скончалась", - информирует следственное управление.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
https://ria.ru/20210518/voditel-1732867580.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости.
Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области
и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК России
по региону.
ДТП произошло утром в пятницу в Курскинском районе. "По данным следствия, 17-летний водитель в момент произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в салоне легкового автомобиля вместе с водителем присутствовали еще двое, один из которых также несовершеннолетний.
"Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, после чего был отброшен на обочину, где совершил наезд на 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных повреждений женщина скончалась", - информирует следственное управление.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).