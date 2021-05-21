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Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области
Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области - РИА Новости, 21.05.2021
Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области
Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:04
2021-05-21T15:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК России по региону.ДТП произошло утром в пятницу в Курскинском районе. "По данным следствия, 17-летний водитель в момент произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в салоне легкового автомобиля вместе с водителем присутствовали еще двое, один из которых также несовершеннолетний."Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, после чего был отброшен на обочину, где совершил наезд на 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных повреждений женщина скончалась", - информирует следственное управление.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия

Пьяный подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Тульской области

15:04 21.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Пьяный 17-летний водитель столкнулся с другим автомобилем в Тульской области и, отлетев на обочину, сбил насмерть 63-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК России по региону.
ДТП произошло утром в пятницу в Курскинском районе. "По данным следствия, 17-летний водитель в момент произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в салоне легкового автомобиля вместе с водителем присутствовали еще двое, один из которых также несовершеннолетний.
"Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, после чего был отброшен на обочину, где совершил наезд на 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных повреждений женщина скончалась", - информирует следственное управление.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
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