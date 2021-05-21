https://ria.ru/20210521/draka-1733342676.html

В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные

В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные - РИА Новости, 21.05.2021

В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные

В Сюникской области 11 армянских служащих получили травмы во время драки с азербайджанскими военными, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:15

2021-05-21T17:15

2021-05-21T18:40

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ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. В Сюникской области 11 армянских служащих получили травмы во время драки с азербайджанскими военными, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.По данным ведомства, накануне утром группа из Азербайджана без разрешения пересекла госграницу Армении в районе села Хознавар, продвинувшись на полтора километра и пригрозив применить силу к подошедшим к ним армянским бойцам. Как указали в Генпрокуратуре, ВС Армении удалось вернуть азербайджанских военных на исходные позиции.В тот же день примерно в 21:10 (20:10 мск) азербайджанская группа вновь перешла границу на том же участке. Произошла стычка со служащими ВС Армении, выполняющими служебные обязанности, среди них 11 пострадали."Азербайджанские военные вновь были возвращены на исходные позиции", — говорится в сообщении.Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Незаконное пересечение госграницы", "Действия, направленные на нарушение территориальной целостности", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Иcполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил обратиться за консультациями в ОДКБ и поделился этими планами с Владимиром Путиным.Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Баку и Ереваном. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

https://ria.ru/20210520/strelba-1733157521.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире