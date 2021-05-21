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В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные
В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные - РИА Новости, 21.05.2021
В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные
В Сюникской области 11 армянских служащих получили травмы во время драки с азербайджанскими военными, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:15
2021-05-21T18:40
ара айвазян
никол пашинян
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. В Сюникской области 11 армянских служащих получили травмы во время драки с азербайджанскими военными, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.По данным ведомства, накануне утром группа из Азербайджана без разрешения пересекла госграницу Армении в районе села Хознавар, продвинувшись на полтора километра и пригрозив применить силу к подошедшим к ним армянским бойцам. Как указали в Генпрокуратуре, ВС Армении удалось вернуть азербайджанских военных на исходные позиции.В тот же день примерно в 21:10 (20:10 мск) азербайджанская группа вновь перешла границу на том же участке. Произошла стычка со служащими ВС Армении, выполняющими служебные обязанности, среди них 11 пострадали."Азербайджанские военные вновь были возвращены на исходные позиции", — говорится в сообщении.Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Незаконное пересечение госграницы", "Действия, направленные на нарушение территориальной целостности", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Иcполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил обратиться за консультациями в ОДКБ и поделился этими планами с Владимиром Путиным.Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Баку и Ереваном. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html
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ара айвазян, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные

17:15 21.05.2021 (обновлено: 18:40 21.05.2021)
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. В Сюникской области 11 армянских служащих получили травмы во время драки с азербайджанскими военными, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.
По данным ведомства, накануне утром группа из Азербайджана без разрешения пересекла госграницу Армении в районе села Хознавар, продвинувшись на полтора километра и пригрозив применить силу к подошедшим к ним армянским бойцам. Как указали в Генпрокуратуре, ВС Армении удалось вернуть азербайджанских военных на исходные позиции.
Военнослужащие Азербайджана осматривают трофейную военную технику армии Армении, захваченную в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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В тот же день примерно в 21:10 (20:10 мск) азербайджанская группа вновь перешла границу на том же участке. Произошла стычка со служащими ВС Армении, выполняющими служебные обязанности, среди них 11 пострадали.
"Азербайджанские военные вновь были возвращены на исходные позиции", — говорится в сообщении.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Незаконное пересечение госграницы", "Действия, направленные на нарушение территориальной целостности", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ситуация в Сюникской области

Как сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Иcполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил обратиться за консультациями в ОДКБ и поделился этими планами с Владимиром Путиным.
Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Баку и Ереваном. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.
Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
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Ара АйвазянНикол ПашинянМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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