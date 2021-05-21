https://ria.ru/20210521/distant-1733324220.html

Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта

Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта - РИА Новости, 21.05.2021

Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:05

2021-05-21T16:05

2021-05-21T16:07

коронавирус covid-19

россия

валерий фальков

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730447987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a284ba921c1000e4668a4c88fd37c000.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много.По его словам, уже несколько месяцев специальная группа исследователей, ректоров, работает над анализом ситуации по влиянию пандемии на систему высшего образования. "Как это повлияло на качество, это самое сложное, потому что сегодня очень много слышно", - отметил министр.

https://ria.ru/20210214/distant-1597430278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, образование - общество