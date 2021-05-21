https://ria.ru/20210521/distant-1733324220.html
Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта
Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта - РИА Новости, 21.05.2021
Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:05
2021-05-21T16:05
2021-05-21T16:07
коронавирус covid-19
россия
валерий фальков
образование - общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много.По его словам, уже несколько месяцев специальная группа исследователей, ректоров, работает над анализом ситуации по влиянию пандемии на систему высшего образования. "Как это повлияло на качество, это самое сложное, потому что сегодня очень много слышно", - отметил министр.
https://ria.ru/20210214/distant-1597430278.html
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коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, образование - общество