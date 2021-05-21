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Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта
Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта - РИА Новости, 21.05.2021
Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:05
2021-05-21T16:07
коронавирус covid-19
россия
валерий фальков
образование - общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много.По его словам, уже несколько месяцев специальная группа исследователей, ректоров, работает над анализом ситуации по влиянию пандемии на систему высшего образования. "Как это повлияло на качество, это самое сложное, потому что сегодня очень много слышно", - отметил министр.
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коронавирус covid-19, россия, валерий фальков, образование - общество

Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта

16:05 21.05.2021 (обновлено: 16:07 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что система высшего образования прошла через пандемию COVID-19 успешно, но проблем было много.

"В целом прошли успешно (через пандемию коронавируса). Были ли проблемы? Безусловно, и очень много. Выявились ли недостатки в деятельности университетов и в целом системы? Безусловно, выявились", - сказал Фальков в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, уже несколько месяцев специальная группа исследователей, ректоров, работает над анализом ситуации по влиянию пандемии на систему высшего образования. "Как это повлияло на качество, это самое сложное, потому что сегодня очень много слышно", - отметил министр.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ
 
Коронавирус COVID-19РоссияВалерий ФальковОбразование - Общество
 
 
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