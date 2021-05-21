https://ria.ru/20210521/diplomat-1733280416.html
Лавров пошутил про древнейшую профессию
Лавров пошутил про древнейшую профессию - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров пошутил про древнейшую профессию
Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил качества, которыми должен обладать дипломат, и рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:04
2021-05-21T13:04
2021-05-21T13:04
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил качества, которыми должен обладать дипломат, и рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей.Отвечая в ходе просветительского марафона "Новое знание" на вопрос о качествах дипломата, Лавров сказал : "Теми же, что и любой другой человек профессии, которая современная, которая связана с осознанием международных процессов, с осознанием места своей страны в международных процессах".Министр заметил, что "мир сейчас настолько глобализирован, что любая сфера человеческой деятельности, она трансгранична. Технологии, конечно же, и многое-многое другое". Лавров продолжил, что для дипломата необходимо обладать эрудицией и знать иностранные языки. Министр рассказал, что сейчас в МИД РФ принимают минимум с двумя иностранными языками.Продолжая перечислять качества дипломата, министр также указал, что нужно "слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях".
https://ria.ru/20201204/putin-1587693179.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
перечислил качества, которыми должен обладать дипломат, и рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей.
Отвечая в ходе просветительского марафона "Новое знание" на вопрос о качествах дипломата, Лавров сказал : "Теми же, что и любой другой человек профессии, которая современная, которая связана с осознанием международных процессов, с осознанием места своей страны в международных процессах".
Министр заметил, что "мир сейчас настолько глобализирован, что любая сфера человеческой деятельности, она трансгранична. Технологии, конечно же, и многое-многое другое". Лавров продолжил, что для дипломата необходимо обладать эрудицией и знать иностранные языки. Министр рассказал, что сейчас в МИД РФ принимают минимум с двумя иностранными языками.
"Именно дипломатия - это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться", - также сказал он.
Продолжая перечислять качества дипломата, министр также указал, что нужно "слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях".