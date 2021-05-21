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Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету - РИА Новости, 21.05.2021
Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
До лета остается все меньше времени, а вы не успели привести себя в форму? Диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik рассказала, как добиться... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T02:10
2021-05-21T10:05
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. До лета остается все меньше времени, а вы не успели привести себя в форму? Диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik рассказала, как добиться качественного результата, и почему нельзя худеть слишком быстро.Даже если вы не успели похудеть к лету, главное – не садиться на экспресс-диеты, так как они негативно отражаются на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов, предупредила диетолог. По ее словам, начинать нужно с простого снижения калорий. Не рекомендуется быстро худеть, более чем на 500 граммов в неделю, так как за этим может последовать дополнительный набор веса, объяснила диетолог. "Быстрое снижение веса – это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы, соответственно будет увеличиваться содержание кортизола, гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном. Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идет в течение месяца", – уточнила Алена Барредо.Диетолог подчеркнула, что, снижая калорийность, не стоит прибегать к слишком жестким ограничениям и ходить постоянно голодным. Однако важно соблюдать чувство меры и не нарушать режим питания."Чтобы не было постоянного чувства голода, нужно и завтракать, и обедать, и ужинать, и обязательно есть белок. Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода. Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не "кусочничать"", – пояснила Алена Барредо в интервью радио Sputnik.
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похудение, здоровье - общество, общество

Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету

02:10 21.05.2021 (обновлено: 10:05 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. До лета остается все меньше времени, а вы не успели привести себя в форму? Диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik рассказала, как добиться качественного результата, и почему нельзя худеть слишком быстро.
Даже если вы не успели похудеть к лету, главное – не садиться на экспресс-диеты, так как они негативно отражаются на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов, предупредила диетолог. По ее словам, начинать нужно с простого снижения калорий.
"Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок. А чтобы уменьшить поступление углеводов, добавьте в этот вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка. Тогда будет хорошее снижение веса, которое будет проходить правильно и корректно для организма", – сказала Алена Барредо.
Не рекомендуется быстро худеть, более чем на 500 граммов в неделю, так как за этим может последовать дополнительный набор веса, объяснила диетолог.
"Быстрое снижение веса – это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы, соответственно будет увеличиваться содержание кортизола, гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном. Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идет в течение месяца", – уточнила Алена Барредо.
Диетолог подчеркнула, что, снижая калорийность, не стоит прибегать к слишком жестким ограничениям и ходить постоянно голодным. Однако важно соблюдать чувство меры и не нарушать режим питания.
"Чтобы не было постоянного чувства голода, нужно и завтракать, и обедать, и ужинать, и обязательно есть белок. Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода. Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не "кусочничать"", – пояснила Алена Барредо в интервью радио Sputnik.
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