https://ria.ru/20210521/delo-1733345947.html

На Украине возбудили дело из-за якобы поставок оборудования в Крым

На Украине возбудили дело из-за якобы поставок оборудования в Крым - РИА Новости, 21.05.2021

На Украине возбудили дело из-за якобы поставок оборудования в Крым

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за якобы поставок в Крым оборудования для функционирования водных сооружений компаний Siemens AG и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:28

2021-05-21T17:28

2021-05-21T17:28

россия

siemens

марат хуснуллин

siemens ag

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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за якобы поставок в Крым оборудования для функционирования водных сооружений компаний Siemens AG и Grundfos AG, сообщила в пятницу пресс-служба украинской прокуратуры в Крыму."Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG", - говорится в сообщении прокуратуры.Отмечается, что оборудование поставлялось в обход санкционных запретов Европейского союза "с использованием субъектов хозяйствования РФ". Уголовное дело расследуется как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, за что виновным может грозить лишение свободы на срок до трех лет.Ранее ряд СМИ, в том числе иностранных, сообщили, что в Крым для Бештерек-Зуйского водозабора были якобы завезены, вопреки санкциям, новые европейские насосы, оборудованных двигателями Siemens. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 5 мая опроверг информацию о поставках.Бештерек-Зуйский водозабор и новый водовод до Симферополя был запущен в марте. Это позволило с 24 апреля Симферополь перевести на новый график подачи воды: с 6.00 до 0.00 ежедневно. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три утром и три вечером.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210521/krym-1733315291.html

https://ria.ru/20210521/krym-1733228162.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, siemens, марат хуснуллин, siemens ag, симферополь, республика крым, украина, в мире